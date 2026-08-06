Редкий экземпляр Lamborghini Murcielago SV с механической коробкой передач выставляют на аукцион

Как отмечает Carscoops, автомобиль является одним из пяти построенных суперкаров серии SV, покинувших завод с шестиступенчатой механической коробкой передач. Более того, по имеющейся информации, этот экземпляр является последним собранным авто этой серии с МКПП, что делает его потенциально последним Lamborghini с двигателем V12 и ручным переключением передач в истории бренда.

Уникальное оформление экстерьера и отделка салона

Суперкар отличается от всех прочих выпущенных машин единственным в своем роде цветом кузова Ad Personam Marrone Eklipsis. Контраст с глубоким коричневым оттенком создают золотистые колесные диски.

Интерьер автомобиля также выполнен по индивидуальному заказу: приборная панель, коврики, руль и дверные карты обтянуты кожей Marrone Janus и алькантарой, а комфортные кресла от модели LP 640 обиты светлой кожей Ad Personam Avorio Lilium с контрастной прострочкой Grigio.

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Оптимизированная аэродинамика

Под капотом Lamborghini Murcielago LP 670-4 SV расположен 6,5-литровый атмосферный двигатель V12. В отличие от большинства машин серии SV, оснащенных массивным антикрылом из углеродного волокна, этот экземпляр получил уменьшенный спойлер. Это решение позволило улучшить аэродинамику и увеличить максимальную скорость автомобиля с 336 км/ч до 341 км/ч.

Ограничения по импорту

Интересно то, что автомобиль собран по европейским спецификациям, а потому покупатели из США не смогут легально импортировать его на территорию страны до 2035 года из-за федеральных норм относительно 25-летнего возраста транспортных средств.