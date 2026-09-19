Редкий Rolls-Royce в 1976 году хотели ввезти в Украину по поддельному сертификату

По материалам Киевской таможни Территориальное управление Бюро экономической безопасности в Киевской области сообщило мужчине о подозрении в совершении контрабанды. Речь идет о попытке ввоза в Украину редкого Rolls-Royce Silver Wraith II 1976 года, для таможенного оформления которого был подан сертификат соответствия нормам Евро-2.

Rolls-Royce с историей

Речь идет не о современном Rolls-Royce, а об автомобиле с почти 50-летней историей. Silver Wraith II являлся представителем роскошной серии автомобилей Rolls-Royce, построенной на базе Silver Shadow.

Автомобиль 1976 года выпуска является представителем той эпохи, когда Rolls-Royce делал ставку, прежде всего, на максимальный комфорт, качество отделки и престиж, а не на экологичность силового агрегата.

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Для коллекционеров такие машины имеют особую ценность. В редких случаях редкие автомобили становятся подлинными предметами коллекционирования, а их ценность во многом зависит от истории, состояния и оригинальности.

Именно последний момент стал проблемой при попытке оформить машину в Украине.

Таможенники усомнились в сертификате

Как сообщает Киевская таможня, в начале 2025 года ее работники обнаружили попытку оформления этого Rolls-Royce жителем Львовской области.

Среди документов, предоставленных владельцем для таможенного оформления автомобиля, был сертификат соответствия экологическим нормам Евро-2. Однако у таможенников возникли вопросы о подлинности документа. В ходе проверки факт выдачи сертификата был опровергнут.

Дополнительно, автомобиль исследовали специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Экспертиза подтвердила несоответствие автомобиля экологическим требованиям.

После этого Киевская таможня направила сообщение об уголовном правонарушении, что послужило основанием для дальнейшего расследования.

Почему сертификат был так важен

В этой истории ключевым стал не сам возраст Rolls-Royce, а возможность его легального таможенного оформления.

При ввозе автомобиля в Украину важное значение имеют документы, подтверждающие его характеристики и соответствие установленным требованиям. Auto24 ранее объяснял особенности таможенного оформления автомобилей и документы, необходимые для их ввоза.

В этом случае именно сертификат Евро-2 должен подтвердить необходимые экологические характеристики автомобиля. Когда таможня проверила документ, его выдачу не подтвердили.

От таможенной проверки до уголовного производства

После установления обстоятельств Киевская таможня направила уведомление об уголовном правонарушении. Оно явилось основанием для дальнейшего расследования.

Территориальное управление БЭБ в Киевской области сообщило владельцу автомобиля о подозрении в совершении контрабанды. Досудебное расследование продолжается.

В то же время важно, что уведомление о подозрении не означает установленной судом вины. Окончательную правовую оценку действиям фигуранта должен предоставить суд.

Что будет с Rolls-Royce

Из предоставленной Киевской таможней информации не следует, что автомобиль уже получил возможность легального таможенного оформления или был окончательно конфискован.

Известно, что именно вопрос о сертификате и несоответствие заявленным экологическим нормам стали основанием для уголовного производства.

Для такого редкого Rolls-Royce история оказалась довольно необычной: автомобиль, которому уже исполнилось около полувека, остановился не из-за технической неисправности, а из-за одного документа.