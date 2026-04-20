Редкий спорткар Cheetah продали за 520 тысяч долларов: что это за автомобиль

Инженер Билл Томас, который имел значительный опыт подготовки гоночных моделей для General Motors, основал собственную компанию по производству гоночных авто в 1960 году. При поддержке своих коллег из Chevrolet, он получил доступ к ключевым узлам Corvette C2.

Вместе с конструктором и гонщиком Доном Эдмундсом они разработали Cheetah (Гепард) – среднемоторный болид на трубчатом шасси с независимой подвеской, пишет Carscoops. Амбициозный проект остановился из-за трагедии: пожар в калифорнийской мастерской полностью уничтожил производственные мощности.

По разным оценкам, компания успела собрать лишь от 19 до 23 единиц этой модели. Из-за такого малого тиража каждый уцелевший Cheetah сегодня считается одним из самых желанных объектов для коллекционеров во всем мире.

Технические особенности и состояние лота

Проданный экземпляр начали строить в конце 1965 года. Его кузов изготовлен из сверхлегкого стекловолокна и окрашен в классический красный цвет. Автомобиль укомплектован 15-дюймовыми колесами с оригинальными шинами Firestone. Хотя первому владельцу машину доставили без агрегатов, позже на нее установили мощный 6,2-литровый двигатель Chevrolet V8 (377 кубических дюймов).

Силовая установка работает в паре с четырехступенчатой механической коробкой передач. Посадка водителя непосредственно над задней осью и экстремально короткий кузов делают управление Cheetah настоящим вызовом даже для опытных пилотов. Несмотря на сложную судьбу проекта, этот автомобиль доказал свою ценность, превратившись из несовершенной мечты инженера на дорогой коллекционный актив.

Продажа Cheetah за сумму, превышающую полмиллиона долларов, подчеркивает рост интереса к малоизвестным, но значимым страницам американской гоночной истории. Для нового владельца этот автомобиль станет выгодной инвестицией в автомобильный раритет.