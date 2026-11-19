Как сообщает издание TopGir, уникальную находку зафиксировали автомобильные папарацци прямо во время движения по киевским проспектам. "Этот автомобиль мгновенно привлекает внимание в потоке благодаря отсутствию лишнего хрома и глубокому зеленому оттенку",– отмечают журналисты портала.

Речь идет о специальной модификации легендарного купе, которая получила фирменный цвет кузова Dark Highland Green и лишена традиционных логотипов с конем на радиаторной решетке. Эта версия создавалась как дань уважения оригинальному автомобилю из фильма Детектив Буллитт 1968 года, где главную роль сыграл непревзойденный Стив Макквин.

Инженеры Ford постарались максимально передать дух той эпохи, придав машине агрессивного характера. Под капотом этого красавца скрывается модернизированный пятилитровый двигатель V8, издающий солидные 480 лошадиных сил.

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Работает он в паре только с шестиступенчатой механической коробкой передач. Это делает управление таким аппаратом подлинным удовольствием для водителей старой школы, которые ценят полный контроль над машиной.

Коллекционная ценность и цена

В общей сложности с конвейера сошло только 8146 экземпляров этой генерации, поэтому встретить такую машину в Европе.– большой нрав. Каждый автомобиль имеет индивидуальную табличку с номером на передней панели в салоне.

Сколько именно стоит такой экземпляр сейчас в Украине сказать трудно, ведь цены на подобные модели формируются индивидуально. Однако на западных аукционах стоимость ухоженного Bullitt часто значительно превышает прайс новых стандартных версий Mustang.