Редкую Ferrari с оппозитным двигателем продают за три с половиной миллиона долларов

На аукционе RM Sotheby's выставили на продажу редкую гоночную Ferrari 512 BB/LM 1979 года выпуска. Автомобиль является одним из всего 25 экземпляров модели, созданных итальянским производителем.

Ожидается, что спорткар продадут за сумму от 2 до 3,5 млн долларов - это примерно 82,8–145 млн грн.

Один из 25 выпущенных автомобилей

На торги выставлено шасси №29507 - седьмой экземпляр Ferrari 512 BB/LM.

Автомобиль завершили в ноябре 1979 года и сначала передали швейцарскому коллекционеру Альберту Обристу.

Уникальный двигатель и облегченный кузов

Гоночная Ferrari оснащена 4,9-литровым 12-цилиндровым двигателем Boxer с системой впрыска топлива Lucas. Мощность агрегата составляет 480 л. с.

После модернизации автомобиль получил:

усиленную трансмиссию;

новые радиаторы охлаждения масла;

усовершенствованную подвеску.

Для уменьшения веса кузов изготовили из облегченных материалов, благодаря чему масса машины составляет около 1075 кг.

Аэродинамика от Pininfarina

Модель получила пакет Silhouette, разработанный ателье Pininfarina с использованием аэродинамической трубы.

В Ferrari отмечали, что именно версия BB/LM стала одной из самых успешных клиентских гоночных моделей бренда начала 1980-х годов.

Заводская реставрация и сертификат подлинности

В 2008 году автомобиль передали в подразделение Ferrari Classiche для полной заводской реставрации. Работы продолжались до 2014 года.

Ferrari выдала:

сертификат подлинности;

фирменный Red Book.

Документы подтверждают оригинальность двигателя, трансмиссии и кузова.

История участия в гонках и выставках

За свою историю Ferrari 512 BB/LM участвовала в клубных гонках и исторических фестивалях в США, в частности на трассах:

Riverside International Raceway;

Laguna Seca.

Также спорткар демонстрировали на выставке Ferrari at 50 в Petersen Automotive Museum в Лос-Анджелес.

Дополнительные работы после покупки

Нынешний владелец приобрел автомобиль в 2016 году и провел дополнительное восстановление.

Среди выполненных работ:

новая покраска кузова;

замена топливного бака;

установка новых ремней ГРМ.

Почему уникальные Ferrari такие дорогие

Цена уникальных автомобилей со временем растет. Это делает их неплохим объектом для инвестиций.

Факт владения редкой Ferrari автоматически поднимает статус человека, который может себе позволить такой автомобиль.

Почти все автомобили марки Ferrari можно считать уникальными. На украинском рынке предложения с ценником менее 100 тысяч долларов почти не встречаются.