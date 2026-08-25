Рефрижераторы в Дании теперь питаются от небесного светила: эксперимент с солнечными панелями на фурах удался

Для большого автопарка простой и неисправности аккумуляторов оказывают непосредственное влияние на затраты и качество обслуживания. Поэтому Frode Laursen искала решение, которое поможет одновременно снизить простои, продлить ресурс батарей, сократить расход топлива и уменьшить выбросы CO₂.

Как пишет Green Energy Group на своей странице Linkedin и на сайте, в течение семи месяцев компания испытала более полусотни солнечных систем Green Energy. Панели мощностью от 120 до 360 Вт устанавливали на крышах грузовиков и рефрижераторных прицепов.

Панели питают оборудование прицепа

Выработанная электроэнергия используется для зарядки аккумуляторов холодильных установок и питание другого оборудования. В частности, солнечная энергия может обеспечивать работу освещения, уменьшая нагрузку на генератор и тягач.

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Эффективность систем контролировали с помощью специальной измерительной системы WiVA, одобренной Техническим университетом Дании. Полученные за семь месяцев данные явились основанием для масштабирования проекта.

Фото: Green Energy

Первые результаты убедили

По словам технического директора Frode Laursen Яна Скова Педерсена, тестирование позволило устранить отказы аккумуляторов и улучшить топливную экономичность. Теперь компания закупила еще 98 систем – в общей сложности солнечные панели установят на 150 транспортных средствах.

" Мы рассматриваем все возможности снижения затрат, улучшения работы и сокращения выбросов CO₂. "Результаты испытаний показали, что солнечная энергия имеет место и в нашей операционной деятельности, и в стратегии устойчивого развития", – отметил Педерсен.

Напомним, чуть больше года назад компания Frode Laursen присоединилась к инициативе "Научно обоснованные цели" (SBTi) в четких целях: достичь нулевых выбросов к 2050 году. Теперь сделан еще один решающий шаг, заложена реальная основа для дальнейших усилий

Таким образом, присоединение к SBTi и дальнейшая экологическая модернизация парка подтвердила соответствие целей автоперевозчика новейшим климатическим научным данным и амбициям Парижского соглашения. Это включает два конкретных обязательства: сокращение выбросов на 50,4% в сферах 1 и 2 до 2032 года и нулевой уровень выбросов по всей цепочке создания стоимости не позднее 2050 года.

Фото: Green Energy

Большой автопарк

Frode Laursen имеет около 700 грузовиков и 1750 прицепов. Итак, после расширение проекта солнечными системами будет оснащено около 9% прицепов компании.

При этом технология не зависит от типа силовой установки: ее можно использовать на транспорте с разными видами горючего, а с развитием инфраструктуры в автопарке постепенно появляются и электрические грузовики.