Регистрация авто во время тревоги: в Киеве заработали еще два подземных сервисных центра МВД

Как сообщает Главный сервисный центр МВД, безопасные рабочие места для администраторов оборудовали в подвальном помещении по улице Павла Усенко, 8. "Безопасность граждан и непрерывность государственных сервисов является нашим главным приоритетом",– подчеркивают в ведомстве. Именно туда перемещается обслуживание посетителей филиалов № 8045 и № 8049 в случае объявления тревоги.

Какие услуги доступны под землей

Подземная локация получила всю необходимую технику, камеры видеонаблюдения и комфортную зону ожидания. Для регистрации и перерегистрации транспорта здесь выделили сразу восемь рабочих мест, а для оформления или обмена водительских удостоверений работают еще шесть специалистов.

Будущие водители также не будут терять время, ведь в укрытии обустроили полноценный экзаменационный класс на пять компьютеров для составления теории. Записаться на прием можно прямо на месте через два терминала системы Е-Запись, где на мониторах транслируется актуальная очередь и свободные слоты на текущий день.

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Где еще спрятаться водителям

В столице теперь функционируют три таких безопасных локации. Первым принимать граждан во время сирен начал центр №8041, расположенный в ТРЦ Blockbuster Mall на проспекте Степана Бандеры.

Что было известно раньше?

Напомним, ранее мы писали, что Главный сервисный центр МВД частично адаптировал работу подразделений к возможным блекаутам и перебоям со связью. Все территориальные подразделения получили системы автономного питания и альтернативные каналы доступа к реестрам для обеспечения бесперебойного предоставления государственных услуг.