Мостом через Тису будут пускать не всех: обнародован новый график движения

Румыния продлила ограничения автомобильного движения из-за ремонта моста на пункте пропуска "Сигету Мармацией – Солотвино" на границе с Закарпатьем. Календарь ремонта снова обновлен.
Старый мост на границе через Тису снова в ремонте

ФОТО: Закарпатская таможня|

Мост по возрасту уже давно отработал свое, но из-за дефицита переправ его ресурс постоянно продлевают ремонтами

Валентин Ожго
16 апреля, 07:21
По информации МИД Румынии, ограничения действуют с 15 апреля по 15 мая 2026 года. Об этом сообщила Закарпатская таможня.

Обычно через этот пункт пропуска ежесуточно проходит около 450 автомобилей и до 1000 человек.

Движение ограничивается частично

В течение указанных дат с 09:00 до 16:00 в будние дни движение автомобильного транспорта через КПП будет частично ограничено. В то же время пешеходное пересечение границы будет осуществляться без изменений.


Это уже не первое ограничение движения на этом пункте пропуска в 2026 году. Предыдущий этап ремонта длился с середины февраля почти полтора месяца. Поэтому нынешнее перекрытие является фактическим продолжением работ.

Не первый раз и не последний

Подобные ограничения на этом участке румыны вводили и раньше, в частности в 2025 и в 2024 годах, что указывает на затяжной характер реконструкции моста.

Это – серия регулярных ограничений, а не одноразовое перекрытие.

Работы в этом году продолжаются волнами:

  • ~45 дней (с 16 февраля по 3 апреля 2026 года);
  • +1 месяц (апрель-май 2026).

