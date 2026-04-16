Мостом через Тису будут пускать не всех: обнародован новый график движения

По информации МИД Румынии, ограничения действуют с 15 апреля по 15 мая 2026 года. Об этом сообщила Закарпатская таможня.

Обычно через этот пункт пропуска ежесуточно проходит около 450 автомобилей и до 1000 человек.

Движение ограничивается частично

В течение указанных дат с 09:00 до 16:00 в будние дни движение автомобильного транспорта через КПП будет частично ограничено. В то же время пешеходное пересечение границы будет осуществляться без изменений.



Это уже не первое ограничение движения на этом пункте пропуска в 2026 году. Предыдущий этап ремонта длился с середины февраля почти полтора месяца. Поэтому нынешнее перекрытие является фактическим продолжением работ.

Не первый раз и не последний

Подобные ограничения на этом участке румыны вводили и раньше, в частности в 2025 и в 2024 годах, что указывает на затяжной характер реконструкции моста.

Это – серия регулярных ограничений, а не одноразовое перекрытие.

Работы в этом году продолжаются волнами: