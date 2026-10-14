Рекордные 46 выходов под огнем: как роботизированный комплекс GEREON держал логистику "Красной Калины"

Как сообщает профильное издание Militarny, об уникальном опыте эксплуатации немецкого комплекса рассказали сами военные и представители компании-производителя ARX Robotics. Машина прибыла в подразделение в начале лета, и после короткой четырехдневной учебы операторы сразу бросили ее в реальные боевые условия.

Обычно жизнь подобной техники на нуле очень коротка. Средняя продолжительность службы наземного дрона составляет около пяти миссий, поэтому показатель около полусотни выходов стал настоящим феноменом для фронтовой логистики.

До 30 километров за один рейс

Рабочая смена железного помощника длилось в среднем 5-6 часов. Однако самый длинный выход растянулся на полтора суток, когда дрон преодолел около 30 километров, заехал в смежное подразделение для горячей замены батарей и успешно вернулся на базу.

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Маршруты пролегали через позиции, где критически не хватало воды, еды и боеприпасов. Из-за безумной активности российских FPV-дронов обычные пикапы или грузовики туда просто не доезжали, поэтому вся надежда была на незаметность и маневренность гусеничной платформы.



НРК ARX GEREON выполняет логистические задачи. Фото: ARX Robotics

Грузовик и медевак в одном флаконе

Во время наиболее экстремальных рейсов GEREON тянул на себе около 800 кг. Из них 300 килограммов грузили прямо на саму платформу, а еще пол тонны машина тащила за собой в специальном прицепе.

Но логистика была не единственной работой комплекса. Однажды дрон провел сверхсложную эвакуацию сразу двух тяжелораненых бойцов, которые не могли идти самостоятельно, успешно доставив их в безопасное место.

" Если FPV не остановит машину, другие помехи НРК обычно одолевает. За все время интенсивной работы аппарат ремонтировали всего один раз. Он сорвался с моста прямо в танковый ров, погну стойку конструкции, но после быстрой сварки снова поехал на задачу, – отмечают операторы из бригады "Красная Калина".

Почему герой остался без имени

Несмотря на столь долгую службу, военные так и не дали дрону позывного. В подразделе действует суровое поверье: чем сильнее привязываешься к технике, тем быстрее она гибнет.

К сожалению, 47 миссию комплекс начать не успел. Российский удар с воздуха наголову разнес укрытие, где прятали машину между выходами.

Производитель ARX Robotics собрал колоссальный массив данных из этой машины для улучшения последующих поколений. Новые версии уже получили обновленные камеры и систему двусторонней видеосвязи, чтобы оператор мог общаться с ранеными во время эвакуации.