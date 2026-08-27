Renault 5 E-Tech electric получил больший запас хода и новую базовую версию

Обе основные батареи Renault 5 E-Tech electric – на 40 и 52 кВт-ч – получили оптимизированную электронику и аэродинамические изменения. В частности, автомобиль стал более низким, а также получил новые корпуса наружных зеркал. Версия с батареей 40 кВт-ч Urban Range и электромотором мощностью 90 кВт (122 л.с.) теперь способна проехать до 315 км по циклу WLTP. Ранее заявленный показатель составил 312 км.

Модификации с аккумулятором 52 кВт-ч Comfort Range и двигателем мощностью 110 кВт (150 л.с.) получили гораздо больший прирост. Максимальный запас хода теперь составляет до 430 км WLTP против 410 км раньше. Батарея на 40 кВт-ч доступна для комплектаций Evolution и Techno, а аккумулятор на 52 кВт-ч предлагается для Evolution, Techno, Iconic Cinq и Roland-Garros.

Новая базовая версия Renault 5 Five

Через несколько недель Renault также прибавит начальную версию Five. Вместо нынешней конфигурации с мотором мощностью 95 л. автомобиль получит более компактный электродвигатель мощностью 80 кВт (108 л.с.) из семейства силовых установок Twingo E-Tech электрический.

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Электромотор будет работать вместе с новой литий-железо-фосфатной (LFP) батареей емкостью 36,5 кВт-ч. Применение конструкции cell-to-pack должно оптимизировать соотношение энергоемкости, массы и габаритов батареи. Запас хода Renault 5 Five будет составлять до 305 километров за WLTP. При этом производитель заявляет о разгоне от 0 до 50 км/ч за 3,5 секунды.

Еще одним важным изменением станет система подзарядки. Наряду с бортовым зарядным устройством переменного тока мощностью 6,6 кВт, базовый Renault 5 Five стандартно получит DC-зарядку мощностью 80 кВт. Таким образом автомобиль сможет использовать быстрые зарядные станции постоянного тока.

Больше цветов и возможностей персонализации

Обновленный Renault 5 E-Tech Electric также получит новые варианты оформления. В ближайшие недели для модели станет доступен новый цвет кузова Flame Red. Для него и других цветов кузова можно будет заказать черную крышу Starry Black, а также красную или титаново-золотую полосу вдоль крыши.

Для колес Techno и Iconic Cinq предложат опциональную золотую отделку. Кроме того, в конфигураторе появятся новые комплекты декоративных наклеек Vibrant5 и Hyper5 для крыш и крыльев. Для версии Iconic также изменят цвет обивки: вместо желтого меланжевого предложат меланжевый синий.

Renault обновила мультимедиа и зарядку смартфона

Список оснастки Renault 5 E-Tech electric пополнился новыми технологиями. Система экстренного вызова eCall теперь совместима с мобильными сетями 4G. Также появилось новое магнитное беспроводное зарядное устройство для смартфона со стандартом Qi2. Он имеет систему охлаждения и способен восстановить до 50% заряда смартфона в час, одновременно предотвращая перегрев.

Renault 5 также получил новый режим Smart driving, заменяющий режим MySense. Система автоматически переключается между режимами Eco, Comfort и Sport в зависимости от стиля вождения. Например, при обгоне автомобиль может перейти к Sport для более быстрой реакции на нажатие акселератора, а во время спокойного движения.– возвратиться к Eco для экономии энергии. Переключать режимы вручную можно через экран OpenR Link или голосовой командой. В то же время отдельную кнопку Multi-Sense на руле убрали, поскольку потребность в ней стала меньше.

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