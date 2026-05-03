Renault 5 Turbo 3E получил версию из кубиков: фанаты просят Lego выпустить реальный набор

ФОТО: Motor1|
Renault 5 Turbo 3E из Lego
Проект был опубликован 15 апреля и всего за две недели привлек более 5 000 сторонников, пишет Motor1. По состоянию на 30 апреля идея собрала 5 207 голосов. Для того, чтобы компания Lego официально рассмотрела возможность выпуска набора, проект должен набрать 10 000 подписей. На достижение этой цели у автора остается еще 774 дня.
Читайте также: Lego представила праздничный набор по случаю 45-летия G-Class
По словам создателя модели, этот автомобиль идеально сочетает ретро-стилистику оригинального Turbo с футуристическими решениями, что делает его привлекательным как для опытных коллекционеров, так и для нового поколения автоэнтузиастов.
От концепта до лимитированной серии
Прототип Renault 5 Turbo 3E впервые показали на Парижском автосалоне 2022 года как дань уважения легендарным моделям Renault 5 Turbo и Turbo 2. Впоследствии французский бренд подтвердил планы по выпуску лимитированной серии этого двухдверного электромобиля тиражом в 1 980 экземпляров.
Технические характеристики реального прототипа впечатляют:
- Мощность: полностью электрическая силовая установка выдает 536 л.с.
- Динамика: разгон до 100 км/ч занимает примерно три секунды.
- Максимальная скорость: составляет 315 км/ч.
Значение для автомобильной культуры
Появление подобных наборов является важным мостиком к автомобильному миру для молодежи. Пока первые владельцы реальных электромобилей ожидают свои авто в 2027 году, фанаты имеют шанс получить уменьшенную копию хот-хэтча на свои полки гораздо раньше. Поддержка таких инициатив позволяет сохранить интерес к ярким и неординарным автомобилям в цифровую эпоху.
История Renault 5 Turbo
История Renault 5 Turbo началась в конце 1970-х годов, когда французские инженеры превратили обычный городской хэтчбек в раллийный болид, перенеся двигатель с передней части на место задних сидений. Культовый статус модели закрепился после победы Жана Раньотти на Ралли Монте-Карло в 1981 году. Современный электрический Renault 5 уже стал бестселлером в Европе благодаря привлекательным характеристикам и цене.