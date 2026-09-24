Renault 8 Gordini Concept: легендарное купе вернулось в электрическом формате

Концепт является частью программы Renault по созданию современных интерпретаций знаковых моделей бренда. Renault 8 Gordini Concept покажут публике 24 сентября во время Renault Carwalk, а с 12 по 18 октября автомобиль появится на стенде марки на Парижском автосалоне.

Renault 8 Gordini превратили в электрическое купе

Оригинальный Renault 8 Gordini дебютировал в 1964 году. Автомобиль имел заднемоторную компоновку, задний привод и двигатель мощностью 95 лошадиных сил. Модель отличалась спортивными характеристиками и требовала у водителя определенных навыков управления.

Именно Renault 8 Gordini стала одним из автомобилей, которые сделали спортивные характеристики более доступными для широкой аудитории еще до появления массового сегмента хот-хэтчей. Одной из известнейших деталей модели были двойные белые полосы на кузове. Новый концепт не пытается буквально повторить подлинник. Renault создала двухместное электрическое купе с низким и широким кузовом, пропорциями современного спортивного автомобиля и акцентом на внешний вид.

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С Renault 8 Gordini Concept мы хотели вызвать эмоции, опираясь как на наше наследие, так и на современность, соединив иконы прошлого и будущего. Это дизайнерское упражнение призвано переосмыслить Renault 8 Gordini для современной эпохи. Цель этого купе– вызывать эмоции и увлечь воображение всех автомобильных энтузиастов. И когда я говорю об эмоциях, я имею в виду не ностальгию, а настоящую страсть к автомобилям", – заявил Александр Мальваль, вице-президент Renault по дизайну.

Концепт получил 270-сильный электромотор

Renault 8 Gordini Concept оснащен электрической силовой установкой мощностью 270 лошадиных сил. Renault не раскрывает емкость батареи, запас хода или динамические характеристики автомобиля. При этом концепт сохраняет одну из ключевых особенностей оригинальной модели – задний привод. Широкая задняя часть кузова также визуально напоминает о заднемоторной компоновке Renault 8 Gordini.

Автомобиль имеет длину 4,12 м, ширину 1,88 м и высоту всего 1,27 м. Впереди установлены 19-дюймовые колеса, а сзади – 20-дюймовые. Такая комбинация вместе с широким путем формирует характерную для раллийных автомобилей посадку.

Дизайн разработали внутри Renault

В отличие от концепта R17 electric restomod x Ora Ito, новый Renault 8 Gordini Concept полностью разработан собственной командой дизайнеров Renault. Проект начался с внутреннего конкурса Renault Design. Дизайнеры бренда добровольно представили более 300 эскизов будущей интерпретации Renault 8 Gordini.

Предложения охватывали разные направления – от ретро-дизайна до футуристических концепций и спортивных автомобилей с современными пропорциями. Из примерно 300 вариантов отобрали два проекта, которые были изготовлены в масштабе 2:5 для дальнейшего сравнения. Окончательный дизайн объединил элементы обеих концепций.

"Мы обновили характерный стиль оригинального Renault 8, который был практически симметричным спереди и сзади, чтобы придать автомобилю более динамичный вид. Плавные линии салона, широкий путь, выраженные крылья и колеса диаметром 19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади создают впечатление. колеса больше создают визуальное чувство движения и напоминает о задней компоновке, которая была характерной чертой оригинальной модели", – объяснил Александр Мальваль.

Renault использовала стиль café racer

При создании концепта дизайнеры Renault ориентировались на направление café racer, возникшего в мире кастомных мотоциклов. Его отличительной чертой является отказ от лишних декоративных элементов и акцент на конструкции и материалах. Этот подход был использован и для Renault 8 Gordini Concept.

К примеру, традиционный хромированный молдинг интегрирован непосредственно в кузов и стал частью характерной линии профиля. Дизайнеры также минимизировали количество стыков кузовных панелей. Передняя часть не имеет традиционного стыка капота, а сама передняя панель может сниматься целиком, подобно конструкциям некоторых гоночных автомобилей.

Одним из главных визуальных элементов Renault 8 Gordini Concept стали шесть круглых фар. Они переосмысливают оптику оригинальной модели и ее раллийных версий. Передние фары имеют трехмерную конструкцию и встроены в кузов. Задние фонари, напротив, максимально утоплены в кузов и почти незаметны в выключенном состоянии.

"Renault 8 Gordini Concept переосмысливает оригинальные фары и другие характерные элементы в графическом стиле. Впереди шесть круглых 3D-фар интегрированы в кузов, а сзади фонари полностью заподлицо с поверхностью. Настолько, что в выключенном состоянии их почти не видно. Это усиливает характер – отметил Александр Мальваль.

Двойная белая полоса Gordini также получила новую трактовку. Если в оригинальной модели она являлась декоративным элементом, то в концепте стала частью общей структуры дизайна. Ее продолжение можно увидеть даже в салоне, где полоса проходит по верхней части передней панели и меняет цвет с белого на синий.

В салоне использовали алюминий и алькантару.

Интерьер Renault 8 Gordini Concept также переосмысливает решение уникальной модели. Передняя панель имеет горизонтальную архитектуру из матового алюминия, на которой размещены круглые цифровые дисплеи. Их толстые рамки перекликаются с дизайном передних фар.

Вместо большого количества пластиковых деталей использован матовый алюминий и алькантара. Центральным элементом панели стал красный упор на кнопке секундомера. Двухместный салон получил спортивные ковшевидные сиденья. Центральные части подушек и спинок выполнены из синего вельвета, тогда как остальные сиденья украшены черной алькантарой.

"Мы черпали вдохновение из оригинальной панели приборов Renault 8, взяв ее знаковые элементы и переосмыслив их для современности. Традиционную металлическую панель с круглыми приборами мы расположили горизонтально, чтобы она стала основой для серии идеально выровненных круглых экранов. В результате дизайн стал более современным и элегантным" – рассказал Стефан Майоре, директор Renault по дизайну интерьера.

Renault 8 Gordini Concept останется концептом