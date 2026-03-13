Renault сделал новый тягач с двигателем Евро 3: для каких рынков будут выпускать Afrik

Предложенная классическом африканском рынке специальная модель очень отличается от нынешних грузовиков. Как видно из характеристики в релизе производителя , здесь сама простота, без намека на завтрашние инновации, хотя кое-что из нынешних технологий есть.

Однако по мощности и продолжительности работы в экстремальных условиях этот магистральный тягач не уступает лучшим моделям. Это понятно, поскольку он разработан для горнодобывающей и энергетической промышленности, где нормой является очень большая грузоподъемность.

Двигатель упрощенный, но мощный

В основе Renault Afrik усматриваются наработки из семейства машины Renault K, эксплуатируемых преимущественно в строительной отрасли Европы. Однако силовое наполнение имеет существенные отличия.

В африканской версии предусмотрен 13-литровый двигатель DXi с силовым потенциалом 460 л.с. и 2200 Нм крутящего момента. При всем уважении к экологам, разработчики отмечают, что это не Евро-6, а Евро-3.

Силовой агрегат простой по конструкции, с меньшим количеством компонентов и лучшей устойчивостью к низкокачественному топливу. Он к нему вообще не очень прихотлив – что зальют, то и потребляет, не теряя характеристик. К тому же двигатель лишен впрыска AdBlue.

В Renault Afrik система безопасности и помощи водителю имеет семь позиций, чего достаточно не только в Африке, но и в Европе. Фото: Renault Trucks

Коробка-автомат для тяжелых задач

А вот для коробки передач исключение сделали. Здесь силовой агрегат оснащен автоматизированной 12-ступенчатой КПП OptiDriver в версии Xtrem с усиленной системой охлаждения и мощным программным обеспечением. Для больших нагрузок это очень важно.

Французы также добавили ретардер и два задних моста с дополнительными редукторами. Его передаточное число составляет 3,76, что сразу намекает на работу на высоких оборотах.

Амортизация простая, но не агрессивная

Подвеска Renault Afrik имеет естественную пружинную основу. Передняя часть используется на трехлистных ресурсах с усиленными листами, а задняя - на 11 листах. Это позволяет обеспечить максимальную нагрузку на заднюю ось 32 тонны, а полная масса полуприцепа будет составлять 100 тонн.

На всех осях также установлены барабанные тормоза, а также узкие, но высокопрофильные шины 13R22.5, позаимствованные от строительных грузовиков.

Эргономика и безопасность в приоритете

Кабина водителя имеет механическую подвеску, то есть без пневматической подрессоривания. Салон со спальником и плоской крышей.