Renault хочет ускорить разработку автомобилей: под сокращение могут попасть до 2400 инженеров

Правда, менеджеры первого звена уверяют, что речь идет преимущественно о добровольном выходе на пенсию и внутренней ротации персонала. Обиженных быть не должно.

О "ротации" и "структуризации" со ссылкой на официальные источники в руководстве Renault и среди ведущих специалистов рассказывает специализированный ресурс Voiture Malin.

Китайский подход стал новым ориентиром

Renault признает, что китайские производители, прежде всего BYD, научились создавать новые автомобили значительно быстрее, чем традиционные европейские конкуренты. Именно поэтому компания взяла курс на сокращение сроков разработки моделей в рамках программы Leap 100.

Показательным примером стал новый Twingo, который разрабатывался с привлечением китайских партнеров, чтобы максимально сократить цикл создания автомобиля.

Меньше инженеров – больше программного обеспечения

В Renault считают, что современные цифровые инструменты, широкое использование программного обеспечения и унифицированные платформы позволят создавать автомобили быстрее и с меньшими командами инженеров.

Компания стремится сократить расходы, сохранить конкурентоспособность на фоне быстрого развития китайского автопрома и выполнить амбициозный план по запуску 36 новых моделей к 2030 году.

Профсоюзы сомневаются

Объявленные изменения уже вызвали критику со стороны профсоюзов. Они ставят под сомнение, как Renault сможет реализовать столь масштабную модельную программу после сокращения тысяч инженеров.

В компании подчеркивают, что не планируют массовых увольнений. Сокращения должны произойти преимущественно за счет добровольного досрочного ухода сотрудников и их перевода на другие должности.

Отрасль продолжает экономить

Renault – не единственный производитель, который пересматривает численность инженерных команд. Ранее о сокращении 650 инженерных должностей в немецком подразделении Opel сообщил концерн Stellantis.

Европейские автопроизводители все активнее оптимизируют расходы, пытаясь догнать китайских конкурентов, которые значительно сократили время вывода новых моделей на рынок