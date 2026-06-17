Renault и Thales представили на выставке Eurosatory 2026 новый мобильный командный центр 4 TROOP

Во многом при разработке этой модели разработчикам приходилось обращаться к опыту украинских специалистов, и это помогло создать эффективный для оборонных миссий автомобиль.



О новинке в системе мобильных комплексов рассказывают на своих страницах в сети Thales и Renault.

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Командный пункт нового поколения

Новинка сочетает автомобильные технологии Renault с цифровыми и коммуникационными решениями Thales. Машина оснащена защищенными системами связи, средствами тактического подключения, инструментами координации подразделений и поддержки принятия решений.

Благодаря интеграции беспилотных летательных аппаратов, современных датчиков и решений на основе искусственного интеллекта, 4 TROOP призван повысить осведомленность войск об обстановке, ускорить реагирование и повысить эффективность выполнения задач.

Партнерство было закреплено не только подписями под Соглашением, но и рукопожатием, которое порой даже сильнее письменных автографов на документах. Фото: Renault

Управление беспилотными системами

Прототип обладает значительными возможностями обработки данных и способен управлять и координировать работу как БПЛА, так и беспилотных наземных платформ. Фактически машина выполняет функции мобильного командного центра, который может адаптироваться к различным типам миссий.

Боевая цифровая платформа Thales обеспечивает оперативное управление, наблюдение и обмен данными в соответствии с военными стандартами связи и кибербезопасности.

Гибридная платформа для различных задач

Renault 4 TROOP построен на полноприводном шасси с гибридной силовой установкой, сочетающей большой запас хода и пониженный уровень заметности. Здесь за основу взята концепция VCMR (Multi-Role Civil Vehicle).

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Машина может использоваться для разведки, координации войск, сопровождения подразделений, логистической поддержки, охраны объектов и развертывания беспилотных систем.

Дополнительно реализована функция Vehicle-to-Load (V2L), которая позволяет питать электрооборудование непосредственно в полевых условиях.

Интерес к прототипу возрос, поскольку такая адаптация гражданского автомобиля под армейские нужды соответствует современным вызовам. Фото: Puls Biznesu

Производитель очень скупо описывает автомобиль с гибридной трансмиссией: не озвучены основные ТТХ, не указана базовая модель и т. д. Вероятно, речь идет о внедорожнике Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4×4, который Renault предлагает на гражданском рынке. Renault

Он имеет 300-сильный двигатель, довольно мощный аккумулятор на 22 кВт·ч и паспортный запас хода на электрической тяге 105 км (WLTP). Не исключено, что эти характеристики присущи и 4 TROOP, но это лишь предположение.

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Расчет на быстрое производство

В Renault и Thales подчеркивают, что объединение производственных возможностей двух компаний позволит быстро развернуть серийное производство новых машин по оптимальной стоимости.

При этом будет обеспечена совместимость с действующими системами управления войсками и полная поддержка техники на протяжении всего жизненного цикла.