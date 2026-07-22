Renault Koleos покинет Австралию после распродажи запасов из-за нарушения правил безопасности

Причиной стало то, что установленная на Koleos система автономного экстренного торможения не соответствует точным параметрам новых правил, введенных федеральным правительством Австралии, сообщает Drive. Пока другие бренды обновляли свои автомобили, а Mitsubishi и Mazda снимали устаревшие модели с производства, Renault также решила не проводить дорогостоящую модернизацию.

Накопленные запасы и последние поставки

Правительственные документы свидетельствуют, что разрешения на импорт новых экземпляров были незаметно аннулированы в марте 2025 года. Последние партии внедорожника прибыли в Австралию в начале 2025 года, поэтому на данный момент самым новым экземплярам в салонах почти 18 месяцев. Поскольку автомобили соответствовали требованиям на момент пересечения границы до 1 марта 2025 года, Renault имеет полное право их регистрировать и продавать.

Всего за два месяца до вступления в силу новых правил компания ввезла в Австралию около 2000 экземпляров Koleos, что примерно вдвое превышает объем продаж за весь 2025 год, составивший 1027 единиц. Всего с момента появления модели на местном рынке в 2008 году было продано 30 314 внедорожников Koleos.

Это означает, что примерно каждый пятнадцатый автомобиль был импортирован в течение всего лишь двух последних месяцев поставок. Лучшим годом для Koleos стал 2017 год с результатом 3120 проданных машин, а в 2023 году было реализовано 2776 единиц.

Условия распродажи остатков и отсутствие преемника

Ожидается, что имеющиеся складские запасы будут полностью распроданы к концу этого года или в начале следующего. Для ускорения продаж австралийское подразделение Renault подготовило предложение о кэшбэке в размере 2000 долларов США. Цены на оставшиеся автомобили в салонах составляют:

Evolution FWD: от 36 990 долларов США;

Techno FWD: от 39 990 долларов США;

Techno AWD: от 42 490 долларов США.

После завершения продаж французский бренд впервые с конца 2000-х годов останется без бензиновой модели в самой популярной категории новых автомобилей – класса среднеразмерных внедорожников. Новое поколение Grand Koleos, которое производится в Южной Корее, в настоящее время не выпускается в версии с правым рулем, поэтому не может заменить текущую модель в Австралии.