Renault официально представила в Украине новый кроссовер Boreal: старт продаж состоится уже в ноябре

Как сообщает официальное представительство марки, старт продаж новинки запланирован уже к концу ноября 2026 года. Модель позиционируется как современный C-SUV, который должен закрыть водительские потребности, которые ищут универсальное и комфортное авто для города и дальних путешествий.

Пространство для семьи и багажа

Для украинского покупателя габариты Boreal очень привлекательны. При длине 4556 мм, ширине 1842 мм и высоте 1707 мм кроссовер предлагает один из лучших показателей пространства на заднем ряду– запас для ног составляет 243 мм.

Это значит, что даже высокие пассажиры не будут упираться коленями в передние кресла. Багажник также не разочарует: 615 литров в стандартном положении хватит для любых семейных закупок или поездок на отдых, а если сложить спинки– получите целых 1853 литра полезного объема.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Технологии и комфорт за рулем

В салоне французские инженеры сделали главный акцент на цифровизации. Управляет всеми мультимедийная система openR link с 10,1-дюймовым сенсорным экраном, однако для базовых функций оставили физические кнопки. Это огромный плюс к безопасности, ведь водителю не придется отрывать взгляд от дороги, чтобы настроить климат.

Дополнительный уют придают панорамную крышу с электролюком, аудиосистему Arkamys с шестью динамиками, контурную подсветку на 48 цветов и водительское кресло с электрорегулировками, памятью и тремя программами массажа.

Что под капотом и как он едет

Двигает этот немалый кроссовер проверенный 1,3-литровый бензиновый турбомотор, выдающий 150 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента. Работает он в паре с автоматической коробкой EDC с двойным сцеплением. Но самая главная цифра для наших реалий– это клиренс.

Дорожный просвет в 222 миллиметра позволит уверенно штурмовать городские бордюры, заснеженные дворы и разбитые грунтовки по дороге на дачу. За поведение авто отвечает система Multi-Sense с пятью режимами вождения, автоматически подстраивающая реакции машины под ваш стиль и дорожные условия. Учитывая богатую оснастку, включающую контроль слепых зон, камеры и автоматический дальний свет, Boreal имеет все шансы стать серьезным игроком в своем классе.

Когда ждать в автосалонах

Официальные дилеры начнут продавать Boreal уже в конце осени. Точные цены и комплектации для нашего рынка объявят поближе к старту продаж.