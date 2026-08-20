Renault оставит физические кнопки в автомобилях, даже если они слишком дорогие

В интервью журналу GoAuto генеральный менеджер Renault Australia Глен Сили назвал традиционные переключатели "основополагающим принципом бренда", добавив, что безопаснее получать доступ к функциям с помощью кнопки, чем перебирать подменю на экране при управлении автомобилем.

Безопасность вождения и позиция автопроизводителя

Автомобильные компании долгое время маскировали меры по сокращению издержек под минимализм, отказываясь от аппаратных клавиш в пользу центрального дисплея.

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В Renault отмечают, что физическое управление стоит дороже в производстве, однако эти расходы полностью оправданы из соображений безопасности и удобства.

Глен Сили отметил: "Философия Renault состоит в том, чтобы максимально использовать кнопки для быстрого доступа, что кстати дороже, а также использовать технологии, чтобы сделать это простым, удобным и знакомым".

Подход компании отвечает обновленным протоколам безопасности независимой организации Euro NCAP на 2026 год.. Специалисты призывают автопроизводителей возвращать физические кнопки для основных функций, поскольку это существенно уменьшает отвлечение водителя от дороги во время движения. Физические переключатели остаются для смены радиостанций, регулировки громкости и других часто используемых систем.

Возврат аппаратных клавиш в мировой автоиндустрии