Renault показал электрический фургон будущего Trafic Van: он сам будет прогнозировать поломки

О новом фургоне Renault объявила на выставке IAA Transportation 2026 в Ганновере. Компания называет его первым представителем нового поколения коммерческих автомобилей и частью плана, в рамках которого к 2028 году Renault представит пять новых LCV.

Renault продолжает электрифицировать фургоны

Trafic остается одной из ключевых моделей Renault в сегменте средних фургонов. С 1980 года продано более 2,8 миллионов таких автомобилей, а новый Trafic Van E-Tech electric должен перевести модель на принципиально иной уровень.

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Это не первая электрическая версия Trafic. Ранее Auto24 рассказывал о Renault Trafic E-Tech electric, ставший первым шагом марки к электрификации популярного фургона.

Теперь Renault фактически начинает новый этап. Новинку разрабатывают и производят во Франции на заводе в Сандувиле. Поначалу на рынок выйдет традиционный фургон, а в 2027 году к нему присоединятся версии с шасси-кабиной и двойной кабиной.

В Украине Trafic также хорошо известен бизнесу. Ранее Auto24 рассказывал, как украинские компании массово покупают новые и б/у фургоны, а рынок LCV устанавливает рекорды.

470 километров без зарядки

Новый Trafic построен на специальной электрической платформе RGEV. Она получила 800-вольтовую электрическую систему, позволяющую значительно сократить время зарядки.

Renault заявляет о запасе хода более 470 км по циклу WLTP, хотя окончательная сертификация показателя еще не завершена. В городском режиме фургон сможет проезжать около 690 км, чего, по расчетам производителя, достаточно примерно на пять рабочих дней без подзарядки.

Особенно интересно смотрится быстрая зарядка. За 20 минут Trafic Van E-Tech electric может получить запас хода до 280 км. В городском цикле за это время можно пополнить запас примерно на 380 км.

Для коммерческого автомобиля это более важно, чем просто красивая цифра в характеристиках. Фургон не должен стоять несколько часов у зарядной станции посреди рабочего дня, ведь каждая такая остановка оказывает непосредственное влияние на заработок перевозчика.

В Renault уже готовили новую электрическую платформу

Новый Trafic не возник на пустом месте. Еще раньше Auto24 разбирал новое семейство электрических Trafic, Goelette и Estafette, для которого Renault заявляла 800-вольтовую архитектуру и быструю зарядку.

Теперь эти технологии получает серийный Trafic Van E-tech electric. При этом Renault не стала превращать фургон прямо в большой электромобиль. Он сохранил основные характеристики, за которые покупатели выбирают LCV.

Фургон может перевозить до 1,3 тонн груза, буксировать прицеп массой до 2 тонн и имеет грузовой объем до 5,8 кубометра. В кузове достаточно места для трех европаллетов, а высота загрузки составляет 53 сантиметра.

Электричество должно уменьшить издержки бизнеса

Renault утверждает, что общая стоимость владения новым электрическим Trafic будет до 10% ниже, чем у аналогичного фургона с двигателем внутреннего сгорания.

Для коммерческого транспорта это может быть важнее самой цены автомобиля. Перевозчики считают не только стоимость приобретения, но и затраты на энергию, обслуживание и простои.

Электрическая силовая установка в этом случае сочетается с большой батареей и быстрой зарядкой, поэтому Renault пытается сделать электрический Trafic не просто более экологичной альтернативой дизелю, а более выгодным рабочим инструментом.

Trafic научили обновляться как смартфон

Одна из главных новаций нового Trafic скрывается не под капотом, а в электронике. Renault называет машину Software-Defined Van, то есть "фургоном, определенным программным обеспечением". Это первый автомобиль Renault Group и первый LCV в Европе с такой архитектурой.

Вместо 80 отдельных электронных блоков управления здесь используются только два мощных компьютера. Они работают на операционной системе CAR OS на базе Android, разработанной в партнерстве с Google.

Идея состоит в том, что автомобиль сможет получать новые функции и обновления в течение всего срока службы. Фактически Renault хочет, чтобы коммерческий автомобиль устаревал не так быстро, как традиционный фургон.

Это также открывает возможность персонализации машины под конкретный бизнес. Программные функции могут изменять настройки энергозатрат, режимов движения или систем безопасности.

У Renault уже есть целая электрическая линейка LCV

Trafic не единственный коммерческий Renault, получивший электрическую силовую установку. Ранее Auto24 рассказывал об электрических Renault Kangoo Van и Master.

Теперь к ним присоединяется новый Trafic, причем именно он должен стать одним из самых технологичных электрических фургонов Renault.

Компания фактически строит целую экосистему для бизнеса, где электрификация сочетается с цифровыми сервисами, переоборудованием и контролем автопарка.

Маневренность как у легкового автомобиля

Несмотря на свои размеры, новый электрический Trafic должен оставаться удобным для работы в городе.

Радиус разворота составляет 10,3 метра, а высота автомобиля – всего 1,89 метра. Renault подчеркивает, что это позволит заезжать на большинство стандартных подземных паркингов.

Производитель также установил многорычажную заднюю подвеску. В сочетании с тихой работой электромотора и эргономичным рабочим местом это должно сделать новый Trafic более близким к легковому автомобилю по комфорту.

Для курьера, сервисного работника или водителя, проводящего за рулем по восемь-десять часов в день, это далеко не мелочь.

Из фургона можно сделать почти что угодно

Renault сразу заложила в конструкцию возможность переоборудования автомобиля под разные профессиональные задачи.

Плоский пол, 1,3 метра между колесными арками и грузоподъемность до 1,3 тонн упрощают установку дополнительного оборудования. Кроме того, автомобиль получил систему V2L, позволяющую питать электрические приборы от тяговой батареи. К примеру, непосредственно на строительной площадке.

В будущем Renault планирует добавить систему ePTO. Она позволит использовать энергию аккумулятора для специального оборудования, в частности, холодильных установок или медицинского оборудования.

Для переоборудования фургона Renault создала целую экосистему. Часть работ будет выполняться непосредственно на заводах марки, часть - компания Qstomize, а еще будет работать сеть из 300 сертифицированных партнеров по всей Европе.

Renault хочет сократить простои фургонов вдвое

Еще одна интересная новинка – система Renault UPTIMIZE. Ее планируют запустить в 2027 году.

Идея проста: если коммерческий автомобиль стоит на сервисе, бизнес теряет деньги. Поэтому Renault хочет использовать данные по подключенным автомобилям и искусственному интеллекту, чтобы прогнозировать неисправности еще до их возникновения.

При поломке система должна обеспечивать приоритетное обслуживание и дистанционную диагностику. Renault заявляет, что таким способом можно сократить простой автомобиль после инцидента до половины.

Для этого компания будет использовать сеть из более чем 400 центров Renault Pro+, ориентированных именно на коммерческих клиентов.

Когда электрический Trafic появится на рынке

Первой на рынок выйдет грузовая версия Trafic Van E-tech electric. Renault планирует начать ее продажу до конца 2026 года. В 2027 году модельную линейку дополнят шасси-кабина и Crew Cab.

Таким образом, Renault превращает Trafic в цифровую платформу для бизнеса. Здесь большой аккумулятор, быстрая зарядка, приличная грузоподъемность, возможность переоборудования, V2L и даже система, которая должна предусматривать неисправности.

Для европейского рынка электрических LCV это может оказаться серьезной заявкой. Особенно если реальные затраты и запас хода окажутся близкими к заявленным изготовителем.