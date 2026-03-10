Автомобиль как квартира: Renault R-Space Lab показывает будущее салонов

Renault представила концептуальный автомобиль R-Space Lab - экспериментальную модель, созданную для исследования будущего автомобильного интерьера и пользовательского опыта.

Как сообщает компания, концепт является частью работы инновационной лаборатории Futurama, где Renault разрабатывает технологии для автомобилей следующего десятилетия.

Автомобиль как жизненное пространство

R-Space Lab продолжает философию Renault voitures à vivre - автомобилей, созданных не только для передвижения, но и для комфортной жизни внутри.

Салон концепта сделан максимально светлым и трансформированным. Интерьер спроектирован так, чтобы водитель и пассажиры могли легко менять конфигурацию пространства в зависимости от потребностей.

По словам Renault, этот концепт не является прямым предвестником серийной модели, но он демонстрирует ключевые принципы дизайна будущих автомобилей бренда.

Цифровой кокпит нового поколения

Одной из главных особенностей концепта стал большой панорамный дисплей openR panorama.

Он занимает всю ширину передней панели и отображает информацию о скорости, работу систем помощи водителю и мультимедиа. Управление основными функциями происходит через центральный сенсорный экран - по аналогии со смартфоном.

Компактный руль с технологией steer-by-wire улучшает обзор дороги и повышает комфорт управления.

Искусственный интеллект и новые системы безопасности

Renault также тестирует в концепте новые технологии для повышения безопасности.

Среди них - сенсорный алкоголь-детектор, который помогает молодым водителям контролировать состояние перед поездкой.

Также автомобиль получил систему искусственного интеллекта, которая может выступать в роли помощника водителя. Она способна давать персонализированные рекомендации, помогать ориентироваться в автомобиле или выполнять функции цифрового ассистента.

Максимально трансформированный салон

R-Space Lab имеет кузов типа one-box длиной 4,5 метра и высотой 1,5 метра.

Салон сделан максимально гибким. Передние подушки безопасности интегрированы в сиденья, что позволило освободить место на передней панели.

Благодаря этому появился многофункциональный бардачок, который может использоваться для хранения планшета или сумки, а также трансформироваться в подставку для отдыха.

Переднее пассажирское сиденье может отодвигаться назад ко второму ряду, что облегчает общение с пассажирами или взаимодействие с ребенком в кресле.

Три отдельных сиденья сзади

На втором ряду установлены три одинаковых по ширине сиденья.

Они имеют регулируемые спинки и могут складываться или подниматься, что позволяет менять конфигурацию салона.

Благодаря ровному полу сиденья можно передвинуть вперед, освободив больше места для багажа - например, для велосипеда или большого груза.

Светлый салон и панорамная крыша

Еще одной особенностью концепта стала большая площадь остекления.

Лобовое стекло переходит в панорамную крышу, а тонкие стойки кузова и безрамочные двери создают ощущение открытого и светлого пространства.

Такой подход делает салон визуально больше и усиливает ощущение простора внутри автомобиля.