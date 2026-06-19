Renault привезет в Украину два новых кроссовера: что известно о Symbioz и Boreal

Официальный импортер Renault в Украине провел пресс-конференцию, на которой представил сразу несколько новинок для украинского рынка. Главными премьерами стали два кроссовера: компактный семейный Renault Symbioz и более крупный Renault Boreal.

Первый уже получил украинские цены, тогда как для Boreal локальные комплектации и стоимость должны объявить ближе к старту продаж.

Полезно: Тест-драйв Renault Symbioz: гибрид, который вскоре появится в Украине



Renault Symbioz уже имеет украинские цены

Renault Symbioz станет одной из важнейших новинок марки в Украине. Это кроссовер C-сегмента, который по размерам занимает место между компактными городскими моделями и более крупными семейными SUV.

Длина Symbioz составляет 4413 мм. Автомобиль построен на платформе CMF-B, знакомой по другим современным моделям Renault. Внешне он выполнен в новом фирменном стиле бренда: с острыми линиями кузова, выразительной передней частью и характерными вертикальными светодиодными элементами дневных ходовых огней.

В Украине Renault Symbioz будет предлагаться в комплектациях Evolution и Techno. Стартовая рекомендованная цена составляет 1 176 900 грн за версию Evolution с бензиновым mild hybrid 1,3 на 140 к.с. и автоматической коробкой EDC. По условиям программы Renault Бонус такая версия может стоить от 1 076 900 грн.

Полный гибрид Symbioz E-Tech full hybrid 160 в комплектации Evolution оценивается от 1 356 900 грн, или от 1 256 900 грн по программе Renault Бонус. Более дорогая комплектация Techno стоит от 1 228 300 грн за mild hybrid и от 1 408 100 грн за full hybrid. Акционные цены по программе Renault Бонус для этих версий составляют соответственно от 1 128 300 грн и 1 308 100 грн.

Главное преимущество Symbioz — практичность

Renault Symbioz делает ставку не только на дизайн, но и на повседневное удобство. Одна из главных фишек модели — задний диван, который можно сдвигать вперед-назад на 16 сантиметров. Благодаря этому владелец может выбирать между большим пространством для пассажиров или более вместительным багажником.

В стандартном положении объем багажного отсека составляет 492 литра. Если сдвинуть задний ряд вперед, пространство увеличивается до 624 литров. А со сложенными сиденьями второго ряда кроссовер предлагает уже до 1582 литров полезного объема.

Для семейного автомобиля это очень важная особенность. Symbioz должен быть достаточно компактным для города, но в то же время оставаться удобным для поездок на выходные, дальних маршрутов и повседневного использования с детьми, вещами и багажом.

Салон с Google-сервисами

В салоне Renault Symbioz водителя встречает современная цифровая архитектура. Центральное место занимает вертикальный 10,4-дюймовый экран мультимедийной системы OpenR Link.

Система работает на базе Android Automotive и имеет встроенные сервисы Google. Это означает, что навигация, голосовые функции и онлайн-сервисы интегрированы непосредственно в автомобиль, а не просто дублируются со смартфона.



Два гибрида для Украины

На украинском рынке Symbioz будет доступен в двух технических вариантах. Базовым станет бензиновый 1,3-литровый турбомотор с технологией mild hybrid. Он развивает 140 к.с. и работает в паре с роботизированной коробкой передач EDC.

Второй вариант — полный гибрид E-Tech full hybrid 160. Его силовая установка сочетает в себе 1,8-литровый бензиновый двигатель, электродвигатели и небольшую тяговую батарею. Суммарная мощность системы составляет 160 к.с.

По официальным данным, бензиновый mild hybrid расходует 6,4 л топлива на 100 км в смешанном цикле. Полный гибрид более экономичен: для него заявлено 4,7 л на 100 км.

Renault Boreal — более крупный SUV для международных рынков

Второй важной новинкой станет Renault Boreal. Это более крупный кроссовер C-SUV, который Renault разработала не для классического рынка Западной Европы, а для международных рынков: Латинской Америки, Турции, Ближнего Востока, Африки, Средиземноморского региона и части стран Восточной Европы.

Кстати что известно о Renault Boreal

Фактически Boreal должен стать для Renault глобальным семейным SUV с акцентом на практичность, просторный салон и богатую комплектацию. Его длина составляет 4,56 метра, ширина — 1,84 метра, высота — 1,65 метра, а колесная база — 2,7 метра.

По габаритам Boreal заметно больше Symbioz. Поэтому эти две модели не дублируют друг друга, а удовлетворяют разные потребности покупателей. Symbioz ориентирован на тех, кому нужен компактный и экономичный семейный кроссовер. Boreal — для тех, кто хочет больше пространства, более солидный вид и формат, ближе к полноразмерным внедорожникам.

Что известно об оснащении Boreal

Интерьер Renault Boreal выполнен в современном стиле марки. Перед водителем — цифровая приборная панель размером 10 дюймов, рядом — центральный 10-дюймовый экран мультимедийной системы OpenR Link. Как и в Symbioz, система имеет встроенные сервисы Google.

В зависимости от рынка для Boreal заявлены беспроводная зарядка смартфона, контурная подсветка, двухзонный климат-контроль, аудиосистема Harman Kardon и расширенный набор систем помощи водителю. В топовых версиях кроссовер может получить ассистенты движения 2-го уровня.

Объем багажника составляет 586 литров. Если сложить спинки задних сидений, полезное пространство увеличивается до 1770 литров. То есть Boreal явно ориентирован на роль полноценного семейного автомобиля для дальних поездок.

Двигатели Boreal зависят от рынка

Для разных стран Renault Boreal будет иметь разные силовые установки. В Латинской Америке модель стартовала с бензиновым двигателем 1.3 TCe с турбонаддувом и коробкой EDC. В Турции и на части других рынков Renault также готовит гибридную версию E-Tech full hybrid 160.

Это важно для Украины, ведь именно турецкий производственный комплекс Renault в Бурсе должен обслуживать ряд рынков Восточной Европы. Поэтому украинская спецификация Boreal может быть ближе именно к турецкой линейке. Впрочем, окончательные комплектации, двигатели и цены для Украины импортер объявит отдельно.

Что это означает для Renault в Украине