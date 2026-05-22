Житель Тернопольщины заплатил 431 тысячу гривен за Renault Trafic, но машину даже не увидел

В Тернопольское районное управление полиции обратился житель одного из сел области 1978 года рождения. По словам потерпевшего, он нашел в Instagram объявление о продаже Renault Trafic и связался с продавцом.

Как сообщил отдел коммуникации полиции области, во время переписки неизвестный убедил мужчину, что автомобиль реально существует и готов к продаже. После этого покупателя попросили перечислить средства на банковские счета.

Деньги перечислил, авто не получил

Потерпевший совершил несколько платежей, надеясь получить транспортное средство. Общая сумма убытков составила 431 434 гривны.

После перевода средств продавец перестал выходить на связь, а автомобиль покупателю так и не передали.

Полиция открыла уголовное производство

Следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество в особо крупных размерах или с использованием электронно-вычислительной техники.

На фото минивэн выглядел классно, но реально его потрогать не удалось даже за почти полмиллиона гривен. Фото: полиция Тернопольщины

Досудебное расследование проводят следователи Тернопольского районного управления полиции.

Как не стать жертвой мошенников

В полиции напоминают: при покупке автомобиля через интернет не стоит перечислять крупные суммы без личной проверки авто и документов.

Правоохранители советуют пользоваться проверенными площадками продажи, проверять продавца и избегать полной предоплаты. Самый безопасный вариант – заключать сделку только во время личной встречи и осмотра автомобиля.