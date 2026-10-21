Renault везет в Украину новый кроссовер Boreal: чем он удивит украинцев

Как сообщает официальное представительство бренда на своей странице в Instagram, в скором времени на украинском рынке появится совершенно новый кроссовер под названием Boreal.

Официальный тизер описывает новинку как технологичный и комфортный SUV, а именно имя модели имеет глубокое содержание, которое ассоциируется со светом, инновациями и безграничными пространствами.

Какие технические характеристики имеет Boreal?

Автомобиль построен на проверенной платформе CMF-B, которая уже знакома по многим моделям бренда. Длина кузова составляет 4,45 метра, а дорожный просвет в 200 миллиметров делает его отличным вариантом для наших украинских дорог, где иногда приходится штурмовать бордюры или выезжать на легкое бездорожье.

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Под капотом может быть установленный турбомотор 1.3 TCe или модернизированная гибридная установка E-Tech Hybrid 160. Она сочетает 1,8-литровый бензиновый двигатель с двумя электромоторами. Подобный гибрид уже доступен украинцам в меньшем Symbioz.

Чем поражает салон?

Главной фишкой интерьера стал 10-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы OpenR Link. Список оснащения включает экологические отделочные материалы, лучшую шумоизоляцию, беспроводную зарядку, контурную подсветку и двухзонный климат-контроль.

К слову, производство внедорожника налажено на заводе в Куритибе в Бразилии и на заводе в Бурсе Турции. Бразильское предприятие поставляет автомобили для 17 стран Латинской Америки, а турецкое– для других рынков.

Какие системы безопасности?

Французы традиционно не экономили на безопасности. Boreal получил адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, камеры кругового обзора на 360 градусов и систему автоматического экстренного торможения, умеющую распознавать пешеходов и велосипедистов.

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