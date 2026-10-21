Renault везет в Украину новый кроссовер Boreal: чем он удивит украинцев

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Renault Boreal вскоре дебютирует в Украине
Как сообщает официальное представительство бренда на своей странице в Instagram, в скором времени на украинском рынке появится совершенно новый кроссовер под названием Boreal.
Официальный тизер описывает новинку как технологичный и комфортный SUV, а именно имя модели имеет глубокое содержание, которое ассоциируется со светом, инновациями и безграничными пространствами.
Какие технические характеристики имеет Boreal?
Автомобиль построен на проверенной платформе CMF-B, которая уже знакома по многим моделям бренда. Длина кузова составляет 4,45 метра, а дорожный просвет в 200 миллиметров делает его отличным вариантом для наших украинских дорог, где иногда приходится штурмовать бордюры или выезжать на легкое бездорожье.
Под капотом может быть установленный турбомотор 1.3 TCe или модернизированная гибридная установка E-Tech Hybrid 160. Она сочетает 1,8-литровый бензиновый двигатель с двумя электромоторами. Подобный гибрид уже доступен украинцам в меньшем Symbioz.
Чем поражает салон?
Главной фишкой интерьера стал 10-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы OpenR Link. Список оснащения включает экологические отделочные материалы, лучшую шумоизоляцию, беспроводную зарядку, контурную подсветку и двухзонный климат-контроль.
К слову, производство внедорожника налажено на заводе в Куритибе в Бразилии и на заводе в Бурсе Турции. Бразильское предприятие поставляет автомобили для 17 стран Латинской Америки, а турецкое– для других рынков.
Какие системы безопасности?
Французы традиционно не экономили на безопасности. Boreal получил адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, камеры кругового обзора на 360 градусов и систему автоматического экстренного торможения, умеющую распознавать пешеходов и велосипедистов.
Какие новинки готовит Renault?
- Напомним, ранее мы писали, что на Парижском автосалоне компания уже демонстрировала обновленный Megane E-Tech с новым LFP-аккумулятором, а также поразила публику концептом E-Space, олицетворяющим философию futuREady.