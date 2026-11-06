Renault выпустила военного робота размером с легковушку: Forefront во многом повторяет украинскую машину

Как сообщается в официальном пресс-релизе Renault Group, новая разработка получила четыре управляемых колеса и два мощных электродвигателя.

Благодаря такой архитектуре машина демонстрирует феноменальную маневренность и способность преодолевать сложное бездорожье практически бесшумно.

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Это не только передовая, но и зона охраны предприятий критической инфраструктуры. Фото: Renault

Запас хода базовой версии составляет около 400 км. Если миссия требует большей автономности, инженеры предусмотрели возможность установки специального удлинителя хода.

От логистики к огневой поддержке

Спектр применения аппарата поражает своей универсальностью. Военные могут использовать его для подвоза боеприпасов, разведки, эвакуации раненых или даже в качестве мобильной точки огневой поддержки и борьбы с вражескими дронами.

Кроме армейских задач разработчики видят большой потенциал машины в гражданском секторе. Речь идет о работе спасателей, ликвидации последствий катастроф и логистике на опасных промышленных объектах.

В этом проекте каждый отвечал за свою стихию. Автопроизводитель Renault взял на себя создание самой мобильной платформы, используя проверенные узлы от серийных машин, что позволит быстро и дешево наладить массовое производство.

В секторе строительства, спасательных служб, в т.ч. эвакуации раненых из зоны техногенных аварий или стихийного бедствия такой машине всегда будут рады. Фото: Renault

В свою очередь бельгийская компания John Cockerill разработала системы дистанционного управления, тактической связи и интеграции вооружения.

" Этот инновационный проект объединяет наш опыт в быстром и массовом производстве надежных технологий с экспертизой партнеров в оборонной промышленности, – объясняет генеральный директор Renault Group Франсуа Прово.

Уже в ближайшие недели концепт отправится на полигоны. Там его будут тестировать представители французских вооруженных сил, чтобы предоставить разработчикам реальный фидбек с полей.

Украинский контекст и перспективы

Напомним, как мы уже писали ранее, по своим габаритам Forefront приближается к обычному легковому автомобилю. На обнародованных рендерах разработчики даже намекали на возможность транспортировки этого робота на внешней подвеске вертолета Airbus H225.

Потребность в таких тяжелых наземных дронах сейчас стремительно растет, в том числе и в Украине. Наши военные уже активно применяют подобную технику для логистики и эвакуации, но появление массовых и относительно недорогих платформ от мировых автогигантов может существенно изменить правила игры на поле боя.

Французский универсальный робот-концепт создан на основе украинского боевого опыта и технологий. Фото: Renault