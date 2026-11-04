Реплику легендарной Ferrari 330 P4 продали за сумасшедшие 600 тысяч долларов: в чем подвох

Как сообщает платформа Cars & Bids, уникальный лот создали мастера из ателье Norwood Autocraft примерно в 2005 году. Это шасси под номером 13 из лимитированной серии, насчитывающей всего около пятнадцати подобных воспроизведений итальянской классики.

В основе спорткара лежит крепкая стальная трубчатая рама, на которую навесили изготовленный вручную алюминиевый кузов. За сиденьями инженеры разместили 5,5-литровый двигатель V12 от серийной Ferrari 456, передающий тягу на заднюю ось через пятиступенчатую механику Porsche G50 с открытой кулисой.

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Технические нюансы и проблемы с регистрацией

Хотя автомобиль выглядит ошеломляюще на 15-дюймовых колесах Tecnomagnesio, продавец честно указал на ряд недостатков. На кузове есть царапины и трещины краски, подвеска нуждается в серьезной настройке, а из двигателя подтекает масло.

Кроме того, передачи переключаются слишком туго, что может являться следствием несмазанных втулок механизма. Но главный сюрприз для покупателя состоит в том, что машину продали только по договору купли-продажи без полноценного техпаспорта, поэтому легализовать ее для дорог общего пользования в США будет еще квестом.

Осенний бум на эксклюзивные авто

Напомним, ранее мы писали, что этой осенью на аукционах появилось немало интересных лотов. В частности, с молотка пустили уникальный киношный родстер Тони Старка, который построили на базе серийного Acura NSX специально для съемок.

Как уже сообщалось на нашем сайте, коллекционеры также активно охотятся за редкой классикой. Например, финальный экземпляр эксклюзивного спидстера Mercedes-Benz SLR Stirling Moss планируют продать за фантастические 6 миллионов долларов.