Революция под крылом BMW и VW: электромобили получат мотор-колеса в 2028 году

По сообщениям Auto Bild и других профильных СМИ, имя глобального бренда, который первым внедрит эту технологию, держится в секрете, однако известно, что параллельно немецкая компания активно расширяет свое присутствие на рынке Китая.

Чтобы доказать жизнеспособность идеи, инженеры установили первую пару приводов на тестовый Tesla Model 3. По словам соучредителя компании Алекса Розена, выбор пал именно на эту марку для нейтральности, чтобы не приезжать в Volkswagen на Renault.

Экспериментальный электромобиль успешно прошел более 2500 километров, выдержав суровые зимние тесты в Скандинавии и жесткие заезды по ямам. Двигатели расположены непосредственно у задних колес, что позволило сэкономить около 30 кг веса по сравнению с оригинальным агрегатом Tesla.

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Мотор-колесо IW 2000 на тестовом Tesla Model 3. Фото: Роланд Вильдберг

В чем секрет двойного ротора

Главная инновация заключается в конструкции с двойным ротором, где электромагнитный статор вращает колесо через два кольца одновременно. Это обеспечивает огромный крутящий момент и позволяет отказаться от классических коробок, валов и муфт, на которых обычно теряется энергия.

Самая мощная версия двигателя RM 1800 весит всего 35 килограммов, но выдает 160 кВт мощности и 1800 Нм крутящего момента. Для сравнения, базовый мотор у VW ID.3 весит около 90 килограммов при схожей отдаче.

Чтобы сделать систему еще более компактной, известный поставщик Continental разработал специальные встроенные барабанные тормоза. Именно на заводах этой компании планируется развернуть масштабное серийное производство новых приводов.

Специальный тормоз от Continental для мотор-колеса. Фото: Роланд Вильдберг

Поддержка автогигантов и перспективы

Проект получил серьезную финансовую и технологическую поддержку от гигантов индустрии. В частности, Volkswagen инвестировал в стартап 30 миллионов евро, а инженеры BMW после успешных стендовых испытаний назвали разработку "двумя электродвигателями в одном".

" Компания не привязана к конкретным маркам и готова продавать технологию любому. Мы хотим стать настолько сильным брендом, чтобы производители автомобилей специально указывали наличие нашего двигателя.– делится планами соучредитель компании Алекс Розен.

Что было известно раньше?

Напомним, что сама концепция мотор-колеса не является новой– подобный принцип использовал еще знаменитый Lohner Porsche 125 лет назад. Однако только сейчас благодаря современным литий-ионным батареям и цифровизации эту идею удалось довести до массового автомобильного рынка, что в перспективе удешевит производство электромобилей минимум на тысячу евро за единицу.