Rezvani превратил Ford F-150 Raptor в бронированный "монстр" за 285 тысяч долларов

Американская компания Rezvani представила новый экстремальный пикап Fortress, построенный на базе Ford F-150 Raptor. Модель получила агрессивный дизайн, мощные двигатели и опциональную бронезащиту военного уровня. Стартовая цена новинки составляет 285 тыс. долларов. Об этом сообщает topgir.com.ua.

Новый Rezvani Fortress позиционируют как “тактический внедорожный пикап” для эксплуатации в экстремальных условиях. Автомобиль получил полностью переработанный кузов с массивным передним бампером, расширенными колесными арками, дополнительными LED-элементами освещения и выраженным внедорожным стилем.

Способен покорять бездорожье

Модель предлагают с колесами диаметром 17, 18 или 20 дюймов, а также внедорожными шинами размерностью до 40 дюймов. Клиренс пикапа достигает 381 мм, что позволяет уверенно передвигаться по сложному бездорожью.

Одной из главных особенностей Fortress стал опциональный пакет Armored Package стоимостью 85 тыс. долларов. Он включает бронепанели кузова, пуленепробиваемое стекло и дополнительную защиту днища от взрывов.

Также в комплекс защиты входят усиленная подвеска, специальные шины Run-Flat, которые позволяют продолжать движение после повреждения, и защищенный топливный бак.

Кроме бронирования, Rezvani предлагает пакет Security Package за 42 тыс. долларов. В него входят электрифицированные дверные ручки, система дымовой завесы, стробоскопы и распылитель перечного газа.

Что под капотом

Пикап доступен с двумя силовыми установками. Базовая версия оснащается 3,5-литровым бензиновым V6 EcoBoost с двойным турбонаддувом мощностью 450 л.с. Топовая модификация получила 5,2-литровый компрессорный V8, который развивает 850 л.с. и 880 Нм крутящего момента.

Оба двигателя работают в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой постоянного полного привода. Также автомобиль оборудовали передним дифференциалом повышенного трения и блокировкой заднего дифференциала.

Цена, в которую все включено

Для сторонников автономных путешествий Rezvani подготовила пакет Off-Grid Package за 14,5 тыс. долларов. В него входят солнечные панели, генератор, холодильник, резервуар с запасом воды, спутниковый интернет и система дальней связи.

Производство Rezvani Fortress будет ограничено всего 100 экземплярами, что делает модель еще более эксклюзивной среди премиальных внедорожных пикапов.