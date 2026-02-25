Ричард Хаммонд испытал 2978-сильный гиперкар BYD: какой вердикт он ему дал

Интересно то, что в 2017 году Хаммонд разбил электрический Rimac Concept One мощностью 1224 л.с. во время съемок шоу The Grand Tour, сообщает Auto24. Теперь ему доверили автомобиль, который почти втрое мощнее. В прошлом году YangWang U9 Xtreme установил громкий результат на немецком треке ATP Papenburg достигнув скорости в 496,22 км/ч.

Это быстрее любого другого серийного автомобиля. Впрочем, из-за того, что заезд был выполнен только в одну сторону, официальный рекорд средней максимальной скорости в двух направлениях до сих пор остается за SSC Tuatara - 455,3 км/ч. Несмотря на это, китайский гиперкар мгновенно попал в заголовки мировых СМИ и вывел бренд BYD в совсем другую лигу.

2978 л.с. и четыре электромотора

U9 Xtreme оснащен четырехмоторной силовой установкой, обеспечивающей полный привод и суммарную отдачу 2978 лошадиных сил. Это больше, чем у любого другого серийного автомобиля на сегодня. Вместо дорожного теста Хаммонду разрешили испытать машину на гоночном треке.

Сам Хаммонд в видео признается, что имеет не лучшую “карму” со сверхмощными авто и отметил, что почти 3000 л.с. под правой ногой - это серьезный аргумент быть максимально осторожным. Кроме аварии на Rimac, в 2006 году он получил тяжелые травмы после инцидента на съемках Top Gear.

Китайский тур: не только BYD

Во время поездки в Китай Хаммонд протестировал не только YangWang. В рамках местного автошоу он также сел за руль Xiaomi SU7 Ultra и роскошного Maextro S800. Сначала видео было доступно только в китайских соцсетях, но впоследствии его перевели на английский и опубликовали на YouTube. Это еще один сигнал, что китайские электромобили уже не просто локальный феномен, а полноценные игроки глобального рынка.

Китайские гиперкары выходят на мировую арену

YangWang U9 Xtreme - это демонстрация того, что Китай способен создавать технику на уровне мировых гиперкаров, причем с показателями, которые заставляют нервничать традиционных производителей. И если даже после аварии на Rimac Хаммонд согласился сесть за руль почти 3000-сильного электромонстра, значит, интерес к китайским гиперкарам действительно серьёзный.