Риск пожара под капотом: BMW массово отзывает популярные седаны из-за мелкой детали

О масштабной сервисной кампании сообщает BMW Blog. Немецкие регуляторы обнаружили, что в реле стартера может попадать вода, со временем вызывающая коррозию контактов и короткое замыкание с реальным риском возгорания моторного отсека.

Для водителей это значит, что игнорировать проблему нельзя. Признаками неисправности могут быть тяжелый или нестабильный запуск двигателя, запах горелого пластика из-под капота или внезапные ошибки электричества на приборной панели. Владельцам следует ждать письма от дилера и бесплатного ремонта.

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BMW 5-Series (G30)

Какие авто в зоне риска и как решают проблему

Под отзыв попали 189 130 автомобилей, собранных в период с 29 июля 2014 года по 12 ноября 2020 года. Это два поколения самых популярных седанов бренда: 3-Series (от кузова F30 до ранних G20), 5-Series (F10 и G30) и флагманские "семерки" (F01/F02 и G11/G12).

BMW 7-Series (G11)

Официальные дилеры решают проблему радикально и, что главное абсолютно бесплатно для владельца. Вместо того чтобы просто менять уплотнитель или само реле, механики устанавливают совершенно новый стартер в сборе, что навсегда устраняет путь для попадания влаги.

Проверить, подпадает ли ваша BMW под эту кампанию, можно по VIN-коду на официальном сайте производителя или позвонив ближайшему дилеру.