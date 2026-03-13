Rivian представила электрический кроссовер Rivian R2: самая доступная модель стартует с дорогих версий

Начальная цена новинки составляет примерно 57 990 долларов, тогда как действительно бюджетная модификация появится только в конце 2027 года и будет стоить около 45 000 долларов, сообщает Carscoops.

Флагманская версия Performance нового Rivian R2 получила двухмоторную систему полного привода мощностью 656 лошадиных сил и 825 Нм крутящего момента. Разгон 0–100 км/ч занимает примерно 3,6 секунды. По данным производителя, электрокроссовер оснащен батареей 87,9 кВт-ч, которая обеспечивает запас хода до 531 километра на одном заряде. Быстрая зарядка позволяет пополнить батарею с 10 до 80% примерно за 29 минут.

Подвеска и восемь режимов движения

Новый Rivian R2 построен на совершенно новой платформе и получил полуактивную подвеску. Автомобиль предлагает восемь режимов движения, среди которых: универсальный, внедорожный, экономичный, дорожный, ралли, снег, мягкий песок и спортивный. Это позволяет адаптировать поведение электрокроссовера к различным дорожным условиям.

Базовое оснащение и дизайн

Стандартно кроссовер предлагается в цвете Esker Silver. Автомобиль получил 21-дюймовые колесные диски Liquid Tungsten, матричные светодиодные фары, буксировочные крюки и интересную заднюю дверь багажника с откидным стеклом. Дизайн дополняют желтые акценты Compass Yellow на тормозных суппортах и эмблемах.

Версия Premium появится позже

Позже в 2026 году компания представит версию R2 Premium, которая будет стоить примерно 53 990 долларов. Эта модификация будет иметь несколько меньшую мощность в 450 лошадиных сил и 727 Нм крутящего момента. Разгон до первой сотни будет занимать примерно 4,6 секунды, а запас хода останется на уровне около 531 км. Premium также получит 20-дюймовые колеса и меньшее количество режимов вождения – пять вместо восьми.

Более дешевые версии появятся только в 2027 году

Действительно доступные модификации нового Rivian R2 появятся позже. Версия Standard Long Range, которая поступит в продажу в первой половине 2027 года, будет стоить примерно 48 490 долларов. Она будет иметь задний электромотор мощностью 350 “лошадей” и запас хода до 555 км. Опционально для этой версии будет доступен полный привод мощностью 450 л.с., но запас хода уменьшится до 531 км. Чтобы снизить стоимость, в базовой комплектации будет меньше оснащения: меньшие 19-дюймовые колеса, более простой интерьер и базовая аудиосистема.

Самый дешевый R2 будет стоить около 45 тысяч долларов

Самая доступная версия Rivian R2 под названием Standard Range появится в конце 2027 года. Компания пока не раскрывает все технические характеристики, но обещает запас хода более 443 километров и стартовую цену около 45 000 долларов.

Новый Rivian R2 также получил ряд современных технологий, таких как панорамная стеклянная крыша, цифровой ключ, руль Haptic Halo с большими сенсорными колесами прокрутки и зарядный порт стандарта NACS. Кроме того, функция Field Outlet позволяет использовать автомобиль как источник электроэнергии с двумя розетками 120 В. Компания уже открыла бронирование – для предварительного заказа нужно внести возвращаемый депозит в 100 долларов.