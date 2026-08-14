Rivian R2 2027 уже разбили в США только после 177 километров пробега: какая цена на аукционе

Rivian только в конце мая открыла конфигуратор R2 на своем сайте, а из-за высокого спроса поставки для новых заказчиков запланированы вплоть до 2027 года. В то же время, один из таких автомобилей уже успел пройти первые 177 км, попасть в аварию и оказаться на площадке аукциона поврежденных автомобилей.

Автомобиль выкрашен в цвет Launch Green и оснащен 21-дюймовыми колесами. Основные видимые повреждения приходятся на переднее правое крыло. Металлический элемент деформирован, часть облицовки колесной арки оторвана и лежит у колеса. На первый взгляд, повреждения не кажутся масштабными – они сосредоточены вокруг крыла и не распространяются на пассажирскую дверь. Однако фотографии не раскрывают всю картину.

Как пишет Carscoops, по данным аукциона IAA, среди повреждений также отмечена подвеска. Кроме того, у автомобиля сработало несколько подушек безопасности. Это означает, что восстановление R2 может оказаться значительно сложнее и дороже, чем можно предположить только по внешнему виду.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Комплектация и мощность

Судя по комплектации, этот автомобиль Rivian R2 Performance Launch Package – в настоящее время основной версией модели, доступной покупателям. Стоимость такого нового авто стартует от 57 990 долларов. За эти деньги покупатель получает полноприводную силовую установку с двумя электродвигателями.

Ее суммарная мощность составляет 489 кВт (664 л.с.), а максимальный крутящий момент– 825 Нм. Rivian заявляет о времени разгона от 0 до 100 км/ч за 3,6 секунды и запасе хода до 531 км. Позже производитель должен расширить линейку R2 более доступными и менее мощными версиями.

Стоит ли покупать поврежденный R2?