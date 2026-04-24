Робот вместо бойца: почему роботизированной платформе "Бизон-Л" РЭБ не помеха

Это – отечественный продукт. Инженеры указывают на современную универсальную платформу для выполнения боевых и логистических задач без привлечения личного состава.

Как говорится во вчерашнем релизе Минобороны, главная особенность комплекса – устойчивость к вражескому радиоэлектронному воздействию. "Бизон-Л" оснащен сразу шестью каналами связи, среди которых LTE, Wi-Fi и Starlink, что позволяет сохранять управляемость даже в зоне активного РЭБа.

К работе готовится за несколько минут

Платформа разворачивается в боевое положение за считанные минуты. Она способна перевозить до 300 кг груза, развивать скорость до 12 км/ч и преодолевать до 50 км без подзарядки.

Специально разработанное шасси обеспечивает движение по болотам, снегу и сложному рельефу, а низкий тепловой след уменьшает заметность в тепловизорах.

Инфографика: Минобороны Украины

НРК широкого профиля

Комплекс имеет широкий спектр применения. Его используют для перевозки боеприпасов и снаряжения, эвакуации раненых, установления инженерных заграждений и минирования.

При необходимости "Бизон-Л" может выполнять роль мобильной платформы для антенн, ретрансляторов и средств РЭБ или оснащаться боевым модулем с пулеметом калибра 12,7 мм.

Таким образом, "Бизон-Л" становится частью стратегии перехода к максимальной роботизации фронтовых процессов – там, где риск для человека самый высокий.