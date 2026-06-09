Беспилотная гусеничная зенитка с искусственным интеллектом будет сбивать "шахеды" самостоятельно

Вероятно, короткий сюжет сделан не с передовой, а где-то с полигона или площадки в прифронтовой зоне, поскольку без спешки идет процесс то ли подготовки, то ли обучения.

Сюжет размещен на собственной ФБ-странице названного номера легендарной Ингулецкой бригады из состава Третьего армейского корпуса, в зоне ответственности которого более 150 километров фронта. Опубликованное бригадой видео демонстрирует работу платформы во время учебного поражения воздушной цели.

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Эстонская платформа с украинскими возможностями

Система способна автоматически обнаруживать, сопровождать и уничтожать объекты, существенно уменьшая нагрузку на операторов и повышая эффективность противодействия беспилотникам. Хотя официально модель не названа, на видео несколько раз в кадре можно заметить логотип эстонской компании Milrem Robotics.

Речь идет о многоцелевой беспилотной платформе THeMIS, используемой для логистики, эвакуации раненых, инженерных работ, разведки и боевой поддержки.

Благодаря модульной архитектуре комплекс может оснащаться различными системами вооружения, в частности украинской роботизированной турели “Буря” от Frontline Robotics. Во время испытаний такой комплекс демонстрировал точное поражение целей на дистанции более 1,1 км.

Новое производство для Украины

Появление видео почти совпало с важной новостью от Milrem Robotics. Вместе с нидерландской компанией VDL Defentec производитель три дня назад открыл в городе Борн новую линию сборки THeMIS.

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Первые машины, изготовленные на этом предприятии, уже переданы правительству Нидерландов для дальнейшей поставки Украине.

Новое производство создано в рамках программы передачи Украине более сотни беспилотных наземных платформ. В компании отмечают, что проект демонстрирует способность европейской оборонной промышленности быстро наращивать производство и оперативно обеспечивать украинские силы современными технологиями.

Торжественное открытие в Нидерландах производственной зоны по изготовлению для Украины различных версий роботизированных комплексов THeMIS за счет Королевской казны. Фото: Milrem Robotics Netherlands



Проверенный в боях робот

THeMIS работает в Украине с 2022 года и уже доказал свою эффективность в реальных боевых условиях. Платформа имеет грузоподъемность до 750 кг, может работать до 15 часов, оснащается тепловизионными и инфракрасными камерами, а ее модульная конструкция позволяет быстро менять назначение - от транспортировки боеприпасов до выполнения задач противовоздушной обороны.

Появление роботизированных платформ в составе подразделений ПВО свидетельствует о новом этапе развития беспилотных наземных систем на поле боя, где все больше функций переходит от человека к автономным технологиям.