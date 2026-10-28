Родстер Тони Старка пустили с молотка: цена за уникальную Acura NSX стремительно растет

Как сообщает платформа Cars & Bids, основой для создания этого киношного эксклюзива стал серийный спорткар 1991 года выпуска. Дизайн машины разрабатывала фирменная студия Acura в Лос-Анджелесе, а непосредственным изготовлением кузова занимались мастера из калифорнийской компании Trans FX.

После завершения съемок автомобиль не пошел по рукам, а бережно хранился в компании Acura. Впоследствии производитель даже демонстрировал этот эффектный концепт на официальном праздновании 35-летия модели NSX.

Киношный дизайн и технические нюансы

Кузов родстера производили полностью вручную, используя смолу и стеклопластик, а за стилистический ориентир взяли концепт NSX 2011 года. Машину покрасили в насыщенный цвет Hot Rod Red, существенно снизили подвеску и установили разноширокие колеса.– 18 дюймов впереди и 20 дюймов на задней оси.

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Интересно, что полноценной крыши здесь вообще нет, а лобовое стекло ради нужных пропорций позаимствовали у Chrysler PT Cruiser. Вместо настоящих передних фар стоят серебристые заглушки, хотя задняя светодиодная оптика полностью рабочая, как и сохраненные киношные номера STARK 33.



Фото: Cars & Bids

Что под капотом и почему нельзя на дорогу

Техническая начинка осталась от оригинального донора: надежный атмосферный 3,0-литровый V6 VTEC, который работает в паре с классической пятиступенчатой механикой и передает тягу на задние колеса. В салоне сохранилась родная приборная панель, однако стандартные кресла заменили на спортивные ковши, а на одометре сейчас красуется пробег в почти 406 тысяч километров.

Несмотря на то, что двигатель и коробка работают без нареканий, выезжать на этом автомобиле на дороги общего пользования строго запрещено. Кузов создавался исключительно для кадра, поэтому он достаточно хрупок, имеет трещины краски, царапины на бамперах и заметные потертости в салоне.

Осенний бум на киношные и редкие авто

Напомним, ранее мы писали, что этой осенью на аукционах появилось немало интересных лотов с больших экранов. В частности, оригинальный бетмобиль из фильма "Бэтмен возвращается" Тима Бертона планируют продать за фантастические 5-7 миллионов долларов.

Как уже сообщалось на нашем сайте, коллекционеры также активно охотятся за редкой классикой. Например, итальянское ателье Pininfarina превратило легендарную Honda NSX на современный суперкар с ценником под миллион евро, а последний выпущенный экземпляр Mercedes-Benz SLR Stirling Moss пустят с молотка за более чем 6 миллионов долларов.