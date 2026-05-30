Rolls-Royce Phantom проехал 775 тысяч километров без ремонта двигателя: владелец хочет достичь миллиона

Rolls-Royce Phantom обычно представляют не как автомобиль для дальних ежедневных пробегов, а как символ статуса, тишины и заднего дивана. Но этот экземпляр 2019 года ломает стереотипы: как сообщил профиль Mileage Impossible в X, седан уже проехал 775 404 км, или 481 813 миль, и владелец не планирует останавливаться.

Phantom, который работает как междугородний автобус

Для Rolls-Royce такой пробег выглядит почти фантастически. Большинство подобных авто за свою жизнь видят больше подземных паркингов, гостиничных подъездов и закрытых резиденций, чем настоящих трасс. Этот Phantom, наоборот, явно покупали не для коллекции.

По имеющейся информации, автомобиль имеет полную сервисную историю. Регулярное обслуживание объясняет, как дорогой и сложный седан смог пройти почти 800 тысяч километров без капитальных вмешательств.

Самое интересное то, что двигатель, турбины и трансмиссия остаются оригинальными. Серьезных ремонтов у машины не было. Единственной заметной заменой стал механизм доводчика водительской двери.

Обслуживание каждые два месяца

У этого Phantom 6,75-литровый бензиновый V12 с двумя турбинами. Для восьмого поколения Phantom это базовый силовой агрегат, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Сервисный интервал автомобиля составляет 16 000 км. Но из-за очень активной эксплуатации владельцу приходится проходить техническое обслуживание примерно каждые два месяца. Для обычного Rolls-Royce это звучит странно, но для машины, которая постоянно ездит в дальние путешествия, такая математика вполне логична.

Первые четыре года обслуживания покрывала сама Rolls-Royce. Далее все расходы уже легли на владельца. И здесь эта история становится еще интереснее: даже после завершения заводского сервисного пакета автомобиль не превратился в финансовую катастрофу из-за больших ремонтов.

Впереди - миллион километров

Владелец не собирается отправлять Phantom на заслуженный отдых. Наоборот, он планирует новые дальние поездки, и хочет довести пробег до 1 000 000 км.

Для Rolls-Royce это был бы очень символический рубеж. Ведь Phantom обычно оценивают по коже, дереву, тишине в салоне и количеству индивидуальных опций. А здесь главной роскошью оказался не задний диван, а выносливость.

