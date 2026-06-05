Какие роскошные авто конфисковали у врачей ВВК и их родственников

Во время обысков правоохранители изъяли дорогие автомобили люксового класса, наличные и документы. Операция продолжается.

О ходе операции говорится в сообщении на ФБ-странице Национальной полиции Украины с комментариями пресс-службы, доказательными фото и видео изъятого.

В центре внимания – элитные автомобили

На фото и видео, обнародованных Нацполицией, можно увидеть несколько автомобилей премиального сегмента. Среди изъятого транспорта правоохранители отдельно назвали Mercedes-Benz GLE 300d 2025 года выпуска, рыночная стоимость которого превышает 100 тысяч долларов

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Также на фото просматриваются другие марки. В частности, несколько версий Jeep Grand Cherokee, Audi Q5, Volkswagen Touareg и другие. Они уже не раз находились в описаниях на ленте новостей Авто24, повторяться не будем.

Jeep Grand Cherokee не каждому по карману, но это не про медиков ВЛК

Если взглянуть на стоимость таких машин в автосалонах или на вторичном рынке, то даже не за год, а за время войны соотношение зарплат с такими автообновками не будет совпадать в сумме.

Скажем, в Украине за новенький Jeep Grand Cherokee в салонах официальных дилерских центров нужно будет отдать минимум 2 673 700 грн (почти $65,000). Здесь речь идет только о стартовой цене, все зависит от исполнения и комплектации.

Стоимость Grand Cherokee фасуется в ценнике по году выпуска и поколению модели, но для большинства специалистов ВЛК указанная сумма особого значения не имеет – денег достаточно. Фото: Нацполиция

В версии Limited с двигателем 3.6 л, бензин, полный привод в салоне придется заплатить от 673 700 до 2 688 700 гривен. С таким же 3,6-литровым двигателем топовая версия Summit Reserve обойдется от 3 447 100 до 3 466 500 грн.

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За подержанные Grand Cherokee на вторичном рынке просят в разы меньше. Как говорится на платформе RST.ua, там все зависит от поколения машины.

Что с ценниками на подержанные Grand Cherokee:

1999 - 2010 годы – от $6 000 до $12 000 (≈ 265 000 - 530 000 грн);

2011 - 2020 годы – от $15 000 до $30 000 (≈ 665 000 - 1 330 000 грн);

2021 и далее (новое поколение) – от $38 000+ (от 1 690 000 грн).

Audi Q5 медикам ВЛК также подходит

В автосалонах Audi прайс-лист также указывает на довольно высокие ценники. Там Audi Q5 SUV в классической бензиновой версии (TFSI quattro, 204 л.с.) обойдется от 2 767 954 грн (TFSI quattro, 204 л.с.).

Дизельная модификация (TDI quattro, 204 л.с.) стоит от 2 838 610 грн, аза м купе-кроссовер Audi Q5 Sportback нужно отдать от 2 868 740 грн.

Правда, это еще не очень высокая стоимость, потому что за заряженные версии нужно заплатить от 3 724 759 грн SQ5 SUV и от 3 928 126 грн за SQ5 Sportback.

Такая Audi Q5 что в автосалоне новенькая, что на вторичном рынке уже подержанная имеет ценник с мощной суммой, но некоторым из членов ВЛК это не помеха. Фото: Нацполиция

Впрочем, это еще не все, потому что во многих салонах Audi Q5 уже готовы к продаже с дополнительным оборудованием. Речь идет о пакетах S line, панорамная крыша, матричные фары, улучшенную акустику. Поэтому средняя стоимость может колебаться в пределах 3 100 000 – 4 300 000 грн.

Подержанные автомобили также не из дешевых Если посмотреть ценники на Auto.RIA, RST, то там также все фасуется по поколению, пробегу и т.п.

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За сколько можно взять подержанную Audi Q5:

2008 – 2016 годы – от $11 000 до $18 000;

2017- 2020 годы – от $20 000 до $32 000;

2021 года и далее – от $35 000 до $48 000.

Конечно, все также зависит от питания моторной комплектации, потребления горючего и т.п. Не дешевые ценники и на другие изъятые марки и модели машин.

Уже идут разговоры, что для предотвращения взяточничества в системе ВЛК стоит принять закон об увеличении должностных окладов для их членов, как это в свое время сделали для судей. Фото: Нацполиция

Расхождения достигают 11 миллионов гривен

По данным полиции, проверка касается также незадекларированных активов родственников чиновников, в состоянии которых фигурируют элитные автомобили, квартиры, дома и земельные участки. Там выявлено большое несоответствие между задекларированными доходами и фактическим имущественным состоянием должностных лиц. По предварительным данным, суммы таких расхождений составляют от 2 до 11 млн грн.

Кроме большого количества роскошных автомобилей, во время следственных действий изъяли наличные в гривне и иностранной валюте, медицинскую документацию, материалы военно-врачебных комиссий, а также финансовые документы и чеки на суммы от 600 тысяч до более 1 млн грн.