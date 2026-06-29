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Россияне представили новый универсал Lada Iskra SW за 20 тысяч долларов – "пустой, как барабан"

Lada представила новую модификацию своего бюджетного универсала Iskra SW под названием Drive. Главной особенностью этой версии стало появление шестиступенчатой механической коробки передач, заменившей вариатор. По замыслу россиян, такая техническая конфигурация ориентирована на семейных покупателей и создана для эксплуатации в условиях плохих дорог с полной загрузкой.
"Лада" представила новый универсал "Искра SW": цена автомобиля "поражает"

Lada Iskra Drive

Данила Северенчук
logo29 июня, 12:30
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В отличие от базовых версий модели "Искра", которые комплектуются 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 89 лошадиных сил, модификация SW Drive получила более мощный силовой агрегат аналогичного объема, развивающий 105 лошадиных сил.

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По данным Lada, универсал Iskra SW Drive разгоняется с места до сотни за 12,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 174 км/ч. По современным меркам мирового автопрома это довольно скромный показатель – аналогичные модели от известных производителей уже давно "выезджают" из 10 секунд.

Заявленный производителем средний расход топлива составляет 7,8 л/100 километров в смешанном цикле, хотя реальная цифра может быть значительно выше, ведь этот двигатель конструктивно устаревший. Для страны, где наблюдается значительное подорожание и дефицит бензина, такой показатель расхода может стать критическим недостатком для покупателей.

Комплектация и особенности экстерьера

В целях снижения себестоимости производства модификация Lada Iskra SW Drive получила простые элементы внешнего оформления. Автомобиль поставляется с 15-дюймовыми штампованными колесными дисками черного цвета без декоративных колпаков. Несмотря на бюджетный статус и упрощённый экстерьер, бамперы автомобиля окрашены в цвет кузова, а на решётке радиатора сохранились хромированные декоративные элементы.

Уровень оснащения салона остается относительно низким. В список стандартного оборудования входят мультимедиа с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, кондиционер, круиз-контроль, подогрев передних сидений, зеркала с подогревом и всего две фронтальные подушки безопасности. Вероятно, Lada сознательно экономит на безопасности и комфорте своих пассажиров, ведь конкуренты за ту же цену предлагают гораздо более широкий перечень опций.

Стоимость

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