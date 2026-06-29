Россияне представили новый универсал Lada Iskra SW за 20 тысяч долларов – "пустой, как барабан"

В отличие от базовых версий модели "Искра", которые комплектуются 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 89 лошадиных сил, модификация SW Drive получила более мощный силовой агрегат аналогичного объема, развивающий 105 лошадиных сил.

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По данным Lada, универсал Iskra SW Drive разгоняется с места до сотни за 12,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 174 км/ч. По современным меркам мирового автопрома это довольно скромный показатель – аналогичные модели от известных производителей уже давно "выезджают" из 10 секунд.

Заявленный производителем средний расход топлива составляет 7,8 л/100 километров в смешанном цикле, хотя реальная цифра может быть значительно выше, ведь этот двигатель конструктивно устаревший. Для страны, где наблюдается значительное подорожание и дефицит бензина, такой показатель расхода может стать критическим недостатком для покупателей.

Комплектация и особенности экстерьера

В целях снижения себестоимости производства модификация Lada Iskra SW Drive получила простые элементы внешнего оформления. Автомобиль поставляется с 15-дюймовыми штампованными колесными дисками черного цвета без декоративных колпаков. Несмотря на бюджетный статус и упрощённый экстерьер, бамперы автомобиля окрашены в цвет кузова, а на решётке радиатора сохранились хромированные декоративные элементы.

Уровень оснащения салона остается относительно низким. В список стандартного оборудования входят мультимедиа с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, кондиционер, круиз-контроль, подогрев передних сидений, зеркала с подогревом и всего две фронтальные подушки безопасности. Вероятно, Lada сознательно экономит на безопасности и комфорте своих пассажиров, ведь конкуренты за ту же цену предлагают гораздо более широкий перечень опций.

Стоимость