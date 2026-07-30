Руководство Mazda подтвердило разработку электрического MX-5 и нового флагманского спорткара

Производитель стремится подготовить модель к будущим суровым экологическим нормативам, когда использование двигателей внутреннего сгорания станет невозможным из-за регуляторных ограничений. В разговоре с журналистами немецкого издания Auto Motor und Sport Глава марки отметил, что концепция будущего автомобиля должна быть полностью готова к сценарию без классических моторов.

Инженерные вызовы и сохранение малой массы

Главной задачей для разработчиков остается сохранность легкой конструкции без существенного удорожания автомобиля. В отличие от многих производителей электрических спорткаров, Mazda не планирует массово использовать дорогостоящие композитные материалы вроде углеродного волокна. Вместо этого инженеры работают над оптимизацией базовой платформы и использованием более традиционных материалов.

По словам Масахиро Моро, команда разработчиков ориентируется на снаряженную массу автомобиля в диапазоне от чуть менее 1 000 до 1 200 килограммов. В случае успешной реализации этой амбициозной цели электрическая версия MX-5, дизайн которой может получить черты концепта Iconic SP, по весовым показателям будет максимально приближена к текущим бензиновым модификациям. Например, современная модель в европейской спецификации весит 1 003 кг.

Двигатели внутреннего сгорания

Электрификация не является единственным путем развития для родстера. Ожидается, что следующее поколение MX-5 получит новый 2,5-литровый четырехцилиндровый атмосферный двигатель семейства Skyactiv-Z. Рассматривается и возможность использования умеренного гибрида, если эта система не приведет к существенному увеличению веса.

По предварительным расчетам, мощность такой модификации может достигать 220 л.с. заметно превышает показатели текущего поколения. Дебют поколения NE ожидается не раньше 2028 года, так что нынешняя генерация ND, которая выпускается с 2015 года, будет оставаться на конвейере еще несколько лет.

Новый флагман бренда