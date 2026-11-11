Руль становится "каменным": Honda отзывает более 635 тысяч авто из-за опасного сбоя усилителя руля

Как сообщает издание Motor1, проблема коснулась сразу нескольких популярных моделей Honda и премиального суббренда Acura. Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) зафиксировало, что из-за ошибки в коде электроусилитель руля может неожиданно перейти в аварийный режим.

Для водителя это означает неприятный сюрприз: механическая связь колес с рулем никуда не исчезает, но крутить руль придется с огромным усилием, как на подержанных машинах без усилителя. Особенно опасно это при парковке или резких маневрах на низкой скорости, когда внезапная тяжесть руля может привести к ДТП.

Под отзыв попали 635 808 автомобилей. Это седаны Acura TLX (2021-2025 годов выпуска), кроссоверы Acura MDX (2022-2024) и популярные семейные внедорожники Honda Pilot (2023-2025). Наибольшая часть приходится именно на свежие Pilot– более 240 тысяч машин.

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Как решают проблему

К счастью, менять дорогую рулевую рейку не придется. Проблема кроется исключительно в софте, некорректно рассчитывающем компенсацию дорожных условий и выдает критическую ошибку. Дилеры просто бесплатно извиняются блок управления усилителя.

Что это значит для украинцев

Хотя отзыв официально касается рынка США, украинским водителям следует быть внимательными. Honda Pilot и модели Acura традиционно пользуются огромным спросом на нашем рынке подержанных автомобилей из Америки. Если вы недавно пригнали такую машину или планируете покупку, обязательно проверьте ее VIN-код в базах отзывов– возможно, ваш кроссовер тоже требует обновления программного обеспечения.