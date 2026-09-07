Рынок электромобилей в Украине вырос на 7,8%: что украинцы покупали в августе

В августе в Украине приобрели или впервые зарегистрировали 9074 легковых электромобиля. По данным Института исследований авторынка, это на 656 машин, или 7,8%, больше, чем за сопоставимый период июля, но в то же время на 2 369 автомобилей или 20,7% меньше, чем в августе 2025 года.

Украинский рынок электромобилей постепенно оживает

Августовский результат показывает, что после резкого падения рынок электромобилей начал восстанавливаться, хотя до прошлогодних объемов ему еще далеко. Для сравнения, в декабре 2025 украинцы приобрели рекордные 35 167 электромобилей, а после резкого январского провала месячные объемы стабилизировались преимущественно в пределах 8-10 тысяч машин.

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В июле было 8814 электромобилей, а в августе уже 9074. То есть за месяц рынок прибавил почти 300 машин, если смотреть на полные месячные показатели, а за сопоставимый период прирост составлял 656 автомобилей.

При этом структура рынка заметно поменялась. Новых электромобилей украинцы покупают гораздо меньше, а основное движение происходит на вторичном рынке. Auto24 уже писал о том, как после возврата НДС внутренние перепродажи стали главным источником продаж электромобилей.

Подержанные электромобили дали две трети прироста

Самое интересное в августовской статистике происходит не с общим количеством машин, а с тем, откуда они взялись.

Из дополнительных 656 электромобилей 434 пришлись на первые регистрации машин с пробегом, привезенных из-за границы. Это 66,2% всего месячного прироста.

Еще 112 автомобилей добавили внутренние перепродажи, а 110 – первые регистрации новых электромобилей.

В результате внутренний вторичный рынок остался самым большим сегментом. На него пришлось 4 957 сделок, или 54,6% всех августовских продаж электромобилей. Еще 3613 машин, или 39,8%, украинцы привезли из-за рубежа уже подержанными. На новые электромобили пришлось только 504 регистрации или 5,6%.

То есть почти 95% всех операций пришлось на электромобили, которые уже были в чьем-то пользовании.

Доля электромобилей выросла до 9,3%

На фоне общего авторынка электромобили в августе сформировали 9,3% соответствующих операций. В июле было 8,3%, а год назад – 10,8%.

Наибольшая доля электромобилей традиционно пришлась на импорт подержанных машин. Здесь BEV заняли 17% всех первых регистраций импортируемых легковушек. Для внутренних перепродаж доля составляла 7%, а среди новых автомобилей – 10,5%.

Любопытно, что доля электромобилей среди новых машин за месяц заметно подросла, хотя сам сегмент остается очень малым. В августе впервые зарегистрировали 504 новых электрокара против 394 в сопоставимом периоде июля.

В то же время прошлогодний показатель был в разы выше. Годовое падение новых электромобилей составляет 74,1%. Для импортируемых подержанных машин спад несколько меньше, но тоже очень существенный – 38,9%.

На этом фоне внутренний рынок смотрится наиболее стабильно. Количество перепродаж электромобилей, которые уже находятся в Украине, за год выросло на 38,2%.

Tesla остается главной маркой

По маркам лидерство снова удержало Tesla. В августе украинцы провели 2342 операции с автомобилями этой марки, что обеспечило ей 25,8% рынка.

На втором месте Nissan с 1227 электромобилями, а третью позицию занял Volkswagen с 745 машинами. Итого эти три марки сформировали почти половину всего августовского рынка.

Далее расположились Kia с 638 автомобилями, Hyundai из 610, Chevrolet из 474, Renault из 402, BYD из 374 и Audi из 339.

В первую десятку впервые за этот период вошел Zeekr. Китайский бренд в августе показал 247 автомобилей и вытеснил из десятки BMW.

В общей сложности первая десятка марок контролировала 81,5% украинского рынка электромобилей.

Nissan Leaf вернул себе первое место

Если смотреть не на бренды, а на конкретные модели, ситуация более интересная. После короткой паузы первое место снова забрал Nissan Leaf.

В августе таких автомобилей зарегистрировали 1087, что на 13,6% больше, чем в июле. Вторым стал Tesla Model 3 с 1044 машинами, а третье место заняла Tesla Model Y с 910 автомобилями.

Итого эти три модели обеспечили 33,5% всего украинского рынка электромобилей.

Далее расположились Volkswagen e-Golf с 334 машинами, Renault Zoe с 333, Kia Niro из 295, Tesla Model S из 283, Chevrolet Bolt EV и Opel Ampera-e из 279, Hyundai Ioniq 5 из 249 и Volkswagen ID4.

При этом лидер находится в зависимости от сегмента. На внутреннем рынке первое место удерживает Nissan Leaf с 632 перепродажами. Среди импортированных электромобилей с пробегом самой популярной моделью стала Tesla Model Y – 498 машин.

А вот среди новых электромобилей ситуация совсем другая. Здесь лидером стал китайский BYD Sea Lion 06 со 102 регистрациями.

Auto24 уже обращал внимание на это изменение структуры рынка: в июле Tesla Model 3 опередила Nissan Leaf, а среди импортируемых подержанных электромобилей Tesla Model Y оставалась самой популярной..

Китайские электромобили постепенно захватывают сегмент новых авто

В рейтинге новейших машин китайские бренды уже практически сформировали отдельную действительность.

После BYD Sea Lion 06 идут Zeekr 001 и Zeekr 7X, а также MG4. Пятерку дополняет Toyota bZ4X.

Для украинского рынка это немаловажный сигнал. Если несколько лет назад сегмент новых электромобилей ассоциировался, прежде всего, с Tesla, Volkswagen, Nissan и другими крупными мировыми брендами, теперь все больше места занимают китайские производители.

При этом на вторичном рынке ситуация пока совсем другая. Там продолжают доминировать модели, массово завозимые в Украину в предыдущие годы.

Электромобили становятся старше

Еще одно заметное изменение касается возраста автомобилей.

В августе 5 289 электромобилей, или 58,3% рынка, были моложе шести лет. В июле этот показатель составил 58,6%, а год назад – 67,3%.

То есть доля относительно новых электрокаров постепенно уменьшается, тогда как старших машин становится больше.

Электромобили в возрасте до двух лет составляли 20,7% августовского рынка, машины в возрасте от трех до пяти лет – еще 37,6%. На автомобиле в возрасте 6-10 лет пришлось 28,5%, а еще 13,2% составляли машины от 11 лет.

Средний возраст электромобиля, который покупали или впервые регистрировали в Украине в августе, составлял 5,5 года, медиа - 5 лет.

Эта тенденция логична на фоне изменения налоговых условий. Новые электромобили стали дороже украинского покупателя, поэтому спрос все больше смещается к машинам, которые уже ездят по украинским дорогам или могут быть привезены из-за границы по более низкой цене.

К тому же на вторичном рынке постепенно формируется широкий выбор электрокаров всех возрастов. Ранее Auto24 анализировал, почему б/у электромобили могут стать одним из самых интересных сегментов украинского авторынка в 2026 году.

Рынок растет, но это пока не возврат к уровню 2025 года

Август дал украинскому рынку электромобилей положительный сигнал: плюс 7,8% в месяц и рост внутренних перепродаж на 38,2% в годовом исчислении. Но назвать это полноценным восстановлением пока сложно.

Главная причина – огромный разрыв с прошлогодними показателями. Общий рынок меньше на 20,7%, импорт подержанных электромобилей просел почти на 39%, а продажи новых машин обвалились более чем в три раза.

Фактически украинский рынок сейчас перестраивается вокруг уже существующего парка электромобилей. Владельцы продают машины внутри страны, покупатели ищут более доступные б/у варианты, а импорт электрокаров с пробегом постепенно восстанавливается.

Поэтому августовские 9074 автомобиля – это скорее признак стабилизации после налогового шока, чем возвращение к прежнему электромобильному буму. И пока новые электрокары остаются дорогими, именно вторичный рынок, похоже, станет главным местом, где украинцы будут искать электромобили.