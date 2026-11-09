Рынок новых авто резко просел: какие модели сейчас разгребают украинцы и бизнес

По данным ассоциации Укравтопром, В прошлом месяце соотношение сил на рынке распределилось четко: 61% машин реализовали частным клиентам, в то время как 39% автопарка выкупили юридические лица.

Если сравнивать с аналогичным периодом 2025 года, статистика выглядит довольно грустно. Продажи в частном сегменте обвалились сразу на 46%, а корпоративный сектор просел чуть меньше– 16%.

Что выбирают обычные водители

Обычные покупатели традиционно голосуют кошельком за проверенные временем кроссоверы. Абсолютным фаворитом среди украинцев стал бестселлер Toyota RAV-4, разошедшийся тиражом в 161 экземпляр.

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Вторую строчку уверенно держит Skoda Kodiaq с показателем 123 проданных авто. Тройку лидеров замыкает Volkswagen Touareg, ключи от которого получили 119 новых владельцев.

Также в пятерку самых популярных моделей для семьи и повседневных дел вошли Hyundai Tucson (113 штук) и стильная Mazda CX5 (112 единиц).

Любимцы корпоративного сектора

Силовики и бизнес подходят к выбору транспорта более прагматично, поэтому здесь безоговорочным лидером остается надежный Renault Duster. В октябре компании приобрели 165 таких автомобилей для своих нужд.

Интересно, что второе и третье места в корпоративном рейтинге полностью дублируют выбор частников.– это Skoda Kodiaq (122 авто) и Volkswagen Touareg (89 штук).

Замыкают топ-5 среди юридических лиц лифтбек Skoda Octavia, который выбрали 87 раз, и солидный внедорожник Toyota LC Prado с результатом 68 проданных машин.