Европейцы начали массово покупать новые электромобили: динамика более 60%

В августе 2026 года рынок новых легковых автомобилей в Европейском Союзе вырос на 4,5% в годовом исчислении – до 708,2 тысяч машин. По данным ACEA, самый большой рост продемонстрировал сегмент электромобилей.

По информации Укравтопром, в августе в ЕС зарегистрировали:

гибриды (HEV) - 234 980 автомобилей (+2,2%);

электромобили (BEV) - 196 486 (+62,7%);

бензиновые автомобили - 133 816 (-24,6%);

плагин-гибриды (PHEV) - 78 426 (+10,8%);

дизельные автомобили - 45 403 (-23,8%);

другие силовые установки – 19 100 (-0,3%).

Таким образом, электромобили стали сегментом с высокой динамикой роста: их регистрации за год увеличились на 62,7%.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

В то же время, спрос на автомобили с традиционными бензиновыми и дизельными двигателями продолжает сокращаться. В августе количество новых бензиновых машин уменьшилось на 24,6%, а дизельных - на 23,8%.

В общем за январь– август 2026 года в странах ЕС зарегистрировали более 7,5 млн. новых легковых автомобилей. Это на 5,3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.