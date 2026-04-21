Рынок полуприцепов в Украине притормозил: что покупали перевозчики в марте 2026 года

По данным Института исследований авторынка, в марте в Украине провели 1299 регистрационных действий с полуприцепами. На фоне дорогого дизтоплива и общей осторожности логистического бизнеса рынок показал смешанную картину: подержанная техника теряла позиции, тогда как спрос на новые импортные полуприцепы, наоборот, оживился.

Вторичный рынок держится, но без особого оптимизма

Внутренние перепродажи продолжают формировать основу этого сегмента. В марте таких сделок было 824, что немного больше, чем в феврале. Впрочем, в годовом измерении рынок просел более чем на 11%. Это означает, что малый и средний бизнес пока не спешит активно обновлять парк, откладывая большие расходы на позже.

Наибольшим спросом на внутреннем рынке пользуются самосвалы, рефрижераторы и контейнеровозы. Логика здесь проста: первые нужны аграриям и строителям, вторые - пищевой логистике, третьи - грузовым перевозкам в контейнерном сегменте. Почти каждая четвертая сделка пришлась на технику Schmitz Cargobull. Также стабильно сильные позиции удерживают Krone и Kögel. Вместе эта тройка фактически задает правила игры на вторичном рынке, где главная ценность - не экзотика, а понятная ликвидность.

Импорт подержанных полуприцепов просел

Сегмент импорта техники с пробегом в марте тоже не порадовал. В Украину завезли 372 подержанные полуприцепы, и это меньше как по сравнению с февралем, так и относительно марта прошлого года. Падение здесь выглядит довольно показательно: перевозчики считают деньги очень внимательно и покупают преимущественно то, что быстро станет в работу и не создаст лишних рисков.

Наибольший спрос сохранялся на тентованные модели, самосвалы и рефрижераторы. То есть рынок и дальше голосует за универсальные или проверенные решения. Абсолютным лидером среди брендов стал Schmitz Cargobull - 168 машин за месяц. Это в четыре раза больше, чем у ближайшего конкурента Krone. В то же время присутствие в статистике таких марок, как Magyar или Stas, свидетельствует, что часть закупок была узкоспециализированной - под цистерны или зерновозы для конкретных контрактов.

Новая техника: крупные игроки снова пошли в закупки

Самая интересная часть мартовской статистики - сегмент новых полуприцепов. Импорт новой техники вырос сразу на 40% в годовом измерении, до 77 единиц. Это выглядит как сигнал, что крупные логистические операторы и компании с длинными горизонтами планирования все же готовы инвестировать в обновление парков.

Главным фаворитом в этом сегменте тоже стал Schmitz Cargobull, который занял более 62% рынка новых импортных полуприцепов. Чаще всего покупали рефрижераторы и изотермические фургоны. В нынешних условиях это вполне закономерно: доставка продуктов, фармацевтики и других чувствительных грузов требует надежной холодильной логистики, а на компромиссы здесь идут редко.

Украинское производство сократилось, но не исчезло

На этом фоне украинские производители выглядят скромнее. В марте в стране изготовили 26 новых полуприцепов, что заметно меньше, чем месяцем ранее и год назад. Но говорить о полной слабости локального сегмента не стоит.

Украинские предприятия держатся там, где нужна специализированная техника. Прежде всего это цистерны и различные платформы. Лидером месяца стал Everlast, который выпустил 12 единиц. Компания специализируется на топливных цистернах, а такое направление сейчас имеет стратегическое значение. Высокие цены на топливо, потребность в стабильных поставках и развитие собственной логистики для сетей АЗС и агрохолдингов делают этот сегмент важным даже во время общего спада.

Что означают эти цифры для рынка

Март показал простую вещь: перевозчики не готовы рисковать, поэтому ставят на проверенные бренды, понятную остаточную стоимость и специализированную технику, которая может быстро отработать вложенные деньги.

Именно поэтому Schmitz Cargobull продолжает доминировать почти во всех сегментах. Это уже не просто сильный бренд, а фактически эталон для рынка. В то же время рост нового импорта свидетельствует, что часть крупных компаний все же смотрит вперед и готовится к более активной фазе рынка. А украинские производители, несмотря на общее сокращение объемов, сохраняют позиции в узких, но важных нишах.

Вывод:

Рынок полуприцепов в марте 2026 года оставался осторожным, но не мертвым. Подержанный сегмент просел, новый импорт добавил, а спрос все четче смещается в сторону специализированной техники.

Для перевозчиков сегодня главное не просто купить полуприцеп, а взять машину, которая будет ликвидной, понятной в сервисе и максимально полезной в конкретной работе.