Рынок премиальных SUV с пробегом в Украине вырос на 31%: какие модели выбирают

По данным Укравтопорому по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на премиальные SUV с пробегом вырос на 31%. Средний возраст автомобилей в этом сегменте составил 7,7 лет.

Audi Q7 – безоговорочный лидер

Самым большим спросом среди украинцев пользовалась Audi Q7. За семь месяцев было приобретено 1955 таких автомобилей, что значительно больше, чем у ближайших конкурентов.

Второе место заняла BMW X7 с результатом 369 автомобилей. Третьим стал Range Rover, избравший 228 покупателей.

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В первую пятерку также вошли Mercedes-Benz GLS – 210 авто и Mercedes-Benz GL - 159 автомобилей.

ТОП-10 премиальных SUV с пробегом

Audi Q7 – 1955 авто.; BMW X7 - 369; Land Rover Range Rover - 228; Mercedes-Benz GLS - 210; Mercedes-Benz GL - 159; Mercedes-Benz EQS SUV - 50; Mercedes-Benz EQE SUV - 49; BMW XM - 28; Lincoln Navigator - 25; Maserati Levante - 21.

Примечательно, что в рейтинг попали не только модели с традиционными двигателями внутреннего сгорания, но и премиальные электрические SUV – Mercedes-Benz EQS SUV и EQE SUV.

В целом статистика свидетельствует о заметном росте интереса украинцев к дорогим кроссоверам с пробегом. При этом Audi Q7 остается безоговорочным фаворитом в этом сегменте.