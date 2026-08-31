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Рынок премиальных SUV с пробегом в Украине вырос на 31%: какие модели выбирают

Украинцы все чаще покупают подержанные премиальные кроссоверы, импортированные из-за границы. За семь месяцев 2026 года в Украине приобрели почти 3,2 тысяч таких автомобилей.
Рынок премиальных SUV вырос на 31%: какие модели выбирают

Audi Q7

Евгений Гудущан
logo31 августа, 11:40
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По данным Укравтопорому по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на премиальные SUV с пробегом вырос на 31%. Средний возраст автомобилей в этом сегменте составил 7,7 лет.

Audi Q7 – безоговорочный лидер

Самым большим спросом среди украинцев пользовалась Audi Q7. За семь месяцев было приобретено 1955 таких автомобилей, что значительно больше, чем у ближайших конкурентов.

Второе место заняла BMW X7 с результатом 369 автомобилей. Третьим стал Range Rover, избравший 228 покупателей.

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В первую пятерку также вошли Mercedes-Benz GLS – 210 авто и Mercedes-Benz GL - 159 автомобилей.

ТОП-10 премиальных SUV с пробегом

  1. Audi Q7 – 1955 авто.;
  2. BMW X7 - 369;
  3. Land Rover Range Rover - 228;
  4. Mercedes-Benz GLS - 210;
  5. Mercedes-Benz GL - 159;
  6. Mercedes-Benz EQS SUV - 50;
  7. Mercedes-Benz EQE SUV - 49;
  8. BMW XM - 28;
  9. Lincoln Navigator - 25;
  10. Maserati Levante - 21.

Примечательно, что в рейтинг попали не только модели с традиционными двигателями внутреннего сгорания, но и премиальные электрические SUV – Mercedes-Benz EQS SUV и EQE SUV.

В целом статистика свидетельствует о заметном росте интереса украинцев к дорогим кроссоверам с пробегом. При этом Audi Q7 остается безоговорочным фаворитом в этом сегменте.

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