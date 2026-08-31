Рынок премиальных SUV с пробегом в Украине вырос на 31%: какие модели выбирают

Audi Q7
По данным Укравтопорому по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на премиальные SUV с пробегом вырос на 31%. Средний возраст автомобилей в этом сегменте составил 7,7 лет.
Audi Q7 – безоговорочный лидер
Самым большим спросом среди украинцев пользовалась Audi Q7. За семь месяцев было приобретено 1955 таких автомобилей, что значительно больше, чем у ближайших конкурентов.
Второе место заняла BMW X7 с результатом 369 автомобилей. Третьим стал Range Rover, избравший 228 покупателей.
В первую пятерку также вошли Mercedes-Benz GLS – 210 авто и Mercedes-Benz GL - 159 автомобилей.
ТОП-10 премиальных SUV с пробегом
- Audi Q7 – 1955 авто.;
- BMW X7 - 369;
- Land Rover Range Rover - 228;
- Mercedes-Benz GLS - 210;
- Mercedes-Benz GL - 159;
- Mercedes-Benz EQS SUV - 50;
- Mercedes-Benz EQE SUV - 49;
- BMW XM - 28;
- Lincoln Navigator - 25;
- Maserati Levante - 21.
Примечательно, что в рейтинг попали не только модели с традиционными двигателями внутреннего сгорания, но и премиальные электрические SUV – Mercedes-Benz EQS SUV и EQE SUV.
В целом статистика свидетельствует о заметном росте интереса украинцев к дорогим кроссоверам с пробегом. При этом Audi Q7 остается безоговорочным фаворитом в этом сегменте.