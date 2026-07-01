С 1 июля цены на бензин в Украине изменятся: подорожает ли топливо

С 1 июля в Украине вступает в силу требование об обязательном содержании биоэтанола в автомобильном бензине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Консалтинговой группы “А-95” Сергея Куюна. Фактически речь идет о переходе на стандарт Е10 – бензин, который может содержать до 10% биоэтанола.

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Что такое бензин Е10

Название Е10 означает, что в бензине может быть до 10% этанола. Это спиртовой биокомпонент, который добавляют в топливо для частичной замены нефтяной составляющей и гармонизации стандартов с европейским рынком.

Для водителя на АЗС это не означает исчезновение привычных марок бензина. А-95 и в дальнейшем останется А-95, поскольку эта маркировка относится к октановому числу. А вот маркировка Е10 будет указывать именно на содержание биокомпонента.

То есть на потолке и на колонке водитель будет видеть не « “» новый бензин вместо старого «” », а уточнение состава топлива. По логике европейского рынка именно так потребитель должен понимать, что именно он заливает в бак.

Станет ли весь бензин Е10

Новое требование касается большинства автомобильных бензинов, продаваемых в розничной и оптовой торговле. В то же время для бензинов с высоким октановым числом, от 98 и выше, предусмотрено исключение.

Это важная деталь для владельцев спортивных, премиальных или старых автомобилей, которые сознательно заправляются А-98 или другим высокооктановым топливом. Для массового рынка главным изменением станет именно бензин с биоэтанолом в сегменте обычных марок, прежде всего А-95.

Кроме того, АЗС должны обеспечить понятную маркировку топлива. Информация о виде бензина и содержании биокомпонентов должна быть доступна для клиента, чтобы водитель не догадывался, а четко видел, какое топливо покупает.

Подорожает ли бензин

Главный вопрос для водителей – цена. По оценке Сергея Куюна, добавление биоэтанола может увеличить закупочную стоимость топлива примерно на 15–––25 долларов за тонну. В пересчете на литр это около 50–––70 копеек.

Для розничной цены это менее одного процента. Поэтому эксперт не ожидает, что именно переход на Е10 станет причиной заметного скачка цен на АЗС.

Другими словами, если бензин и подорожает, то главные причины следует искать не в биоэтаноле, а в привычных факторах: мировых ценах на нефть, курсе валют, логистике, налогах и конкуренции между сетями.

Более того, унификация с европейским стандартом может в долгосрочной перспективе даже упростить поставки. Украинскому рынку не нужно будет заказывать отдельные партии топлива с другим составом, а это снижает излишнюю сложность в логистике.

Безопасен ли Е10 для автомобилей

Для большинства современных автомобилей бензин Е10 является нормальным топливом. В Европе такой стандарт используется давно, а у автопроизводителей есть списки моделей, совместимых с Е10.

Главное правило простое: если автомобиль относительно современный и производитель разрешает использование Е10, проблем быть не должно. Для большинства машин 2000-х, 2010-х и более поздних годов выпуска это обычный рабочий стандарт.

Больше всего вопросов может возникнуть у владельцев очень старых автомобилей, ретро-техники, карбюраторных машин или авто, которые долго простояли без движения. Этанол обладает другими свойствами, чем чистый бензин, поэтому старые топливные шланги, уплотнители или загрязненные топливные системы могут реагировать хуже.

Но это не значит, что у каждого старого автомобиля сразу возникнут проблемы. Скорее стоит внимательнее следить за состоянием топливной системы, фильтрами, резиновыми элементами и поведением двигателя после перехода на новое топливо.

Что будет со старыми автомобилями

Владельцам старых машин не стоит паниковать, но и полностью игнорировать изменение состава бензина не нужно.

Если автомобиль оснащен инжекторной системой впрыска, имеет исправную топливную магистраль и регулярно обслуживался, риски минимальны. Если же это старая машина с неизвестной историей, потрескавшимися шлангами, устаревшими уплотнениями или баком, в котором годами скапливалась грязь, переход на Е10 может просто быстрее выявить уже существующие проблемы.

Самое разумное решение – заменить старые топливные шланги, проверить герметичность системы, не откладывать замену топливного фильтра и не заливать топливо неизвестного происхождения.

Для ретроавтомобилей, которые эксплуатируются редко, стоит отдельно проверить рекомендации производителя или профильных клубов. Если конкретная модель не совместима с Е10, лучше искать альтернативное топливо с соответствующей маркировкой, в частности высокооктановые марки, если они доступны и разрешены для данного двигателя.

Изменится ли расход топлива

Этанол имеет несколько более низкую энергетическую плотность, чем бензин. Поэтому теоретически расход на Е10 может быть несколько выше, чем на бензине с меньшим содержанием биокомпонента.

На практике для большинства водителей разница будет незначительной и часто затеряется на фоне стиля вождения, давления в шинах, работы кондиционера, пробок и качества конкретной партии топлива.

То есть ждать резкого роста расхода не стоит. Но если водитель внимательно ведет собственную статистику, он может заметить небольшое отклонение. Особенно на старых автомобилях или при проезде по одинаковым маршрутам.

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Почему Украина переходит на Е10

Причина не только в экологии. Переход на бензин с биоэтанолом – это часть сближения украинского топливного рынка с европейскими правилами.

Для рынка это означает унификацию стандартов, упрощение импорта и меньшую потребность в специальных “украинских” партиях топлива. Для государства – частичное увеличение роли биокомпонентов в транспортном топливе. Для аграрного сектора – потенциальный спрос на сырье для производства биоэтанола.

Для водителя изменения будут менее заметны. Он по-прежнему будет заправляться А-95, просто топливо будет иметь другой стандарт состава и соответствующую маркировку на заправочной колонке.

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