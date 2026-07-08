С 26 июля международные перевозчики, использующие минивэны и микроавтобусы, должны иметь тахограф

Согласно этой норме, с 26 июля тахограф станет обязательным не только для крупного транспорта, но и для минивэнов и микроавтобусов, выполняющих международные рейсы.

Об этом напомнил заместитель министра развития громад и территорий Украины Сергей Деркач.

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Кого касаются новые требования

Речь идет о международных пассажирских перевозках на транспорте, рассчитанном на 6-9 мест, включая водителя. Если перевозчик осуществляет такие рейсы по трудовому или гражданско-правовому договору, автомобиль должен быть оборудован тахографом.

При этом законодательство не требует установки конкретного типа устройства. Можно использовать как цифровой тахограф, так и современный смарт-тахограф. В то же время в Минразвития рекомендуют сразу выбирать смарт-модель, ведь в дальнейшем Украина должна перейти именно на такие приборы в соответствии с евроинтеграционными обязательствами.

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Зачем нужен тахограф

В министерстве подчеркивают, что главная цель нововведения – безопасность дорожного движения. Тахограф автоматически фиксирует режим работы и отдыха водителя, помогая контролировать соблюдение установленных норм.

В частности, после 4,5 часов непрерывного вождения водитель должен сделать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. Именно переутомление, приводящее к потере концентрации и даже засыпанию за рулем, является одной из причин серьезных ДТП.

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Не стоит ждать последних дней

В Минразвития советуют не откладывать установку тахографа до конца июля. Помимо монтажа оборудования, необходимо еще пройти его проверку или адаптировать уже установленный прибор к новым требованиям.

В связи с приближением даты вступления в силу новых правил в сервисных центрах могут образоваться очереди.

Новые требования вводятся в рамках обновленного Положения о рабочем времени и времени отдыха водителей, которое вступит в силу 26 июля. Для международных перевозчиков это означает, что подготовить транспорт к новым правилам нужно уже в ближайшее время.