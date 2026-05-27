С бывшей базы НАТО на бывшую территорию "Варшавского договора" прибыли пикапы союзников

Передача техники состоялась при участии Национальных сил поддержки Нидерландов, а сами автомобили сначала доставили в пункт отправления вблизи железнодорожной станции во Вризенвене.

О транспортном транше, отправленном в прошлую пятницу в Украину, говорится в рассказе журналистов defence-blog.com, nos.nl и других специализированных и общественно-политических изданий, в т.ч. украинских.

Зенитные группы ПВО станут более мобильными

Новые пикапы должны усилить мобильность украинских операторов дронов, которые сегодня выполняют одну из ключевых задач современной войны – разведку, корректировки огня и поражения целей.

Самым длительным был не столько процесс перевозки через несколько границ, сколько загрузка машин на железнодорожные платформы, где каждый пикап тщательно фиксировали системами креплений. Фото: nos.nl

В Генеральном штабе ВСУ отмечают, что автомобили будут использоваться как для перевозки личного состава и оборудования, так и как мобильные платформы для специализированных систем.

В зависимости от потребностей подразделений Toyota Hilux могут оснащаться средствами радиоэлектронной борьбы, системами обнаружения целей или другим оборудованием для работы с беспилотниками. Именно командование Сил беспилотных систем будет определять конфигурацию и задачи для каждого автомобиля.

Налогоплательщики в курсе подарков

За последние несколько лет Нидерланды поставили всевозможное снаряжение для поддержки украинцев в войне с Россией: от танков Leopard-gevechtstanks и истребителей F-16 до пулеметов, и ручных гранатометов, минометов, различную технику.

Нынешняя партия внедорожников исключением не стала, это – ощутимая помощь Украине в усилении боевой мощи ПВО. Накопление, отгрузки с тщательной схемой креплений и фиксацией состоялась на полигоне POMS во Вризенвене, вблизи Алмело, где в свое время размещались американские склады НАТО времен Холодной войны.

Такая отправка делается прозрачно, и искренне как к украинской стороне, так и к гражданам Нидерландов.

"Мы считаем, что голландские налогоплательщики имеют право знать, что мы на самом деле делаем для Украины. Мы не можем предоставить все подробности, но это один из тех моментов, когда можно показать, сколько усилий мы прилагаем. Ежедневно от 400 до 500 из нас работают над оказанием поддержки Украине, – отметил руководитель "Оперативной группы Украина" полковник Саймон Вуда.

Гражданские пикапы теперь в статусе машин переднего края

Toyota Hilux давно зарекомендовала себя как одна из самых надежных платформ для военного использования. Пикап имеет рамную конструкцию, полный привод с понижающим рядом и блокировкой дифференциала, что обеспечивает высокую проходимость на бездорожье.

Процесс загрузки автомобилей на полигоне POMS во Вризенвене, вблизи Алмело. Фото: ФБ-страница Королевской армии Нидерландов

Самые распространенные версии комплектуются дизельными двигателями 2,4 или 2,8 литра мощностью до 204 л.с. и крутящим моментом до 500 Нм.

Автомобиль способен перевозить до тонны груза, а клиренс более 220 мм позволяет уверенно двигаться по сложной местности. Hilux также известен выносливостью подвески и простотой обслуживания, что особенно важно во фронтовых условиях.

Таких мощных траншей техники украинские Силы обороны давненько не получали. Фото: Минобороны Нидерландов

Переданные Нидерландами машины станут очередным усилением мобильных групп Сил беспилотных систем, которые все активнее используют легкие пикапы как универсальные платформы для дронов, РЭБ и быстрого маневра на передовой.