С дорогами хлопот будет надолго: до следующих "белых мух" лишь бы справились

Уже есть примеры, когда к ямочным проблемам на дорожном покрытии добавляются проблемы с провалами и глубокими полосами раскола асфальта от вымывания талыми водами слоев дорожной одежды, щебня различных фракций и песка.

Однако это пока единичные случаи, которые оперативно устраняются. Основные же работы направлены на ямочные ремонты. По сообщению Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины, в среднем ежедневно ямочность ликвидируется на площади 25-26 тыс. кв. м.

С установлением погожих дней и благоприятного температурного фона объемы устранения проблемных участков на дорогах растут. В зависимости от погодных условий дорожные службы используют различные типы ремонтных материалов.

По логистическим приоритетам

Всего на дорогах страны ежедневно работает 156 ремонтных бригад, численность которых в последние дни доведена до 1076 человек. Вчера, 5 марта, на дорогах работало 162 бригады и почти 1100 работников.

В некоторых регионах погода позволяет устилать асфальтом целые участки дороги, а где-то – только "пломбировать". Фото: Госвосстановление

Самый масштабный объем ремонта и больше всего техники и людей выведено на дороги логистического приоритета. Это – десять международных автодорог и отдельные участки национальных трасс.

Где больше всего сделано:

автодорога М-05 Киев-Одесса - 10,6 тыс. кв. м;

автодорога М-06 Киев-Чоп – 2,5 тыс. кв. м;

автодорога М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев – 2,2 тыс. кв. м.

Вчера, 5 марта, такие работы выполнялись на основных дорогах государственного значения во всех областях.

Автомагистраль-Юг: проблемные участки трассы М-05 в пределах Одесской области будут восстановлены до конца марта

Харьковская область

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области вывела для ликвидации аварийной ямочности на автомобильных дорогах государственного значения 11 бригад подрядных организаций.

Работы в эти дни интенсивно велись на автодороге Р-78 в районе Безлюдовки, на трассе М-03 Киев – Харьков – Довжанский. Также начато работу на путепроводе вблизи Жихоря, где устраняются повреждения деформационных швов.

В городе Берестин на дороге М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта ремонту подвергнуто покрытие моста через реку Берестова. Завершаются работы на Харьковской кольцевой дороге в районе Алексеевки.

Харьковщина – прифронтовой регион, на территории которого продолжаются боевые действия, поэтому стабильная работа дорожной инфраструктуры имеет особое значение. От состояния дорог зависит бесперебойная логистика: подвоз гуманитарной помощи, работа экстренных служб, обеспечение обороноспособности региона.

Работы по восстановлению дорог ведутся и в городах, и за пределами населенных пунктов. Фото: Служба восстановления Харьковщины

Отдельное внимание уделено путям эвакуации из Донбасса. На наиболее проблемных участках между Лозовой и Близнюками одновременно работают несколько бригад, чтобы как можно быстрее убрать опасные разрушения и обеспечить нормальный проезд.

Применяются различные методы и технологии. На мостах и путепроводах в ходу более пластичные литые смеси. На отдаленных участках используется горячий асфальт с применением специальных термосов – это традиционный и эффективный способ ямочного ремонта.

Правда, пока проводится оперативный ремонт, в будущем при благоприятной погоде запланировано полное обновление покрытия. Для временного устранения наиболее опасных повреждений используем холодные асфальтобетонные смеси.

В среднем за день дорожные службы ликвидируют более 350 квадратных метров аварийной ямочности. Фото: Служба восстановления Харьковщины



Полтавская область

Подрядчики работают без выходных, чтобы максимально быстро организовать безопасный проезд транспорта. На отдельных участках дорог ситуация требует немедленного решения, поэтому первоочередное внимание обратили на глубокие ямы и выбоины на автодороге М-03 Киев-Харьков.

Уже отремонтировано более 1 800 метров квадратных покрытия. Применяется метод холодного асфальтирования, поскольку температурные показатели еще не позволяют сполна использовать горячие смеси.

Такие работы носят временный характер, но необходимый ремонт начнется с наступлением стабильных погодных условий. Фото: Служба восстановления Полтавщины

Черновицкая область

Сейчас все подрядные организации обеспечены материалами и техникой и работают одновременно на нескольких направлениях. На М-19 в пределах Коровии работники ООО "ТБЦ" выполняют ремонт большими картами – спецтехника постепенно движется в направлении Черновцов.

Там, где покрытие потеряло прочность на значительных площадях, восстановление ведется фрагментарно, но основательно.

Параллельно ГП "Черновицкий облавтодор" выполняет точечную ликвидацию ямочности – оперативно закрывают аварийные повреждения, чтобы минимизировать риски для водителей. Работы продолжаются не только на международной трассе, но и на региональных направлениях – Р-62 (Сторожинец – Черновцы) и Р-63 в Днестровском районе.

Людей и техники хватает, но и много их также не бывает. Служба восстановления Буковины

Работы в приоритетном выборе ведутся на основных транспортных маршрутах с наибольшей интенсивностью движения. Работают с горячими асфальтобетонными смесями. Приоритет – устранить опасные дефекты покрытия и обеспечить безопасный проезд.

Онуфриевская громада, Кировоградская область

Из-за потепления и активного таяния снега вода с полей пошла прямо по дороге. На Любовской горе начало размывать асфальт, и ситуация могла стать критической – пошли провалы.

На обращение местных властей Служба восстановления Кировоградской области направила отряд специалистов подрядной организации с соответствующей техникой. К работе приступили строители ООО "РДС".

С наступлением погожих дней и постоянной температуры эти же специалисты выполнят уже капитальный ремонт. Фото: Онуфриевская громада

Ямы и провалы оперативно забросали бутом (крупным камнем), сверху уложили смесь из щебня. Этим удалось уберечь дорогу от дальнейшего разрушения.