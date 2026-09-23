С какой начинкой ехали итальянские электрогенераторы: Iveco Group будет в шоке

Из-за такой находчивости итальянский отправитель потерял и сам агрегат, и скрытые детали общей стоимостью более 1,5 миллиона гривен.

Как сообщает Закарпатская таможня на своей странице в Facebook, по документам грузовик Volvo FH вез из Италии в Киев обычные электрогенераторные установки и базовые комплектующие к ним. Груз накануне зимы очень важен.

Граница не больница, но рентгеновская установка здесь не лишняя

При проверке фуры рентгеном инспекторы заметили серьезные аномалии внутри одного из агрегатов. Машину из-за этого отправили на полную разгрузку, а груз – на тщательный осмотр.

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После разрезки заводской упаковки и открытия дверей корпуса генератора на свет появился настоящий склад автозапчастей. В полостях агрегата заранее спрятали около 500 деталей торговых марок Iveco Group и Marellimotori, которые не были заявлены ни в каких декларациях.

Мачтовый погрузчик Toyota снимает с полуприцепа сомнительный электрогенератор Green Power для дальнейшего тщательного осмотра. Фото: Закарпатская таможня

Чем нашпиговали установку

Ассортимент автомобильных компонентов поразил. Здесь в заводских упаковках обнаружили масляные и топливные фильтры, ремни, термостаты, автоматические регуляторы напряжения, реле давления, датчики уровня горючего и крышки баков с замками.

Географическая локация производства этих деталей также широка. Она включает США, Германию, Италию, Швейцарию, Тунис и Китай.

На фото хорошо видно, что товар утаили, а не сформировали под него отдельный поддон для законной перевозки Фото: Закарпатская таможня

В Италии есть свои "колядники" и "волонтеры"

Самое интересное в этой истории – официальное объяснение итальянской компании. Руководитель предприятия заявил, что работники склада якобы ошиблись во время предварительной поставки и не отгрузили весь товар.

" При предварительной поставке из-за ошибки работников склада был отгружен не весь товар. Так что руководитель предприятия решил дозагрузить товар. Но почему-то разместил автозапчасти внутри генератора без указания их в товаросопроводительных документах, – говорится в официальном письме итальянской компании.



Поскольку такие действия содержат прямые признаки нарушения таможенных правил, на изобретательного итальянского директора составили протокол по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

До решения суда генератор вместе со скрытым товаром изъят, и вряд ли он в ближайшее время доедет до киевского заказчика.

Дорогие тайники на границе

Напомним, что попытки перехитрить таможенников часто оканчиваются потерей не только товара, но и транспортных средств. Об этом редакция Авто24 писала накануне.

Владельцы легковых и коммерческих машин серьезно вмешивались в конструкцию кузова, переваривали пороги и днища, чтобы скрыть контрабанду, но в результате остались и без товара, и без колес.

Правда, в нынешнем эпизоде речь идет только об изъятии груза и незадекларированного товара, о магистральном тягаче Volvo FH с полуприцепом ничего не сказано.