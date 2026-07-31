Салон базового Mercedes-Benz GLA оказался достаточно скромным: сколько просят за дополнительные экраны

Цифровая приборная панель и центральный сенсорный экран остаются стандартным оснащением для всей линейки GLA. Однако, отдельный 14-дюймовый экран для переднего пассажира отсутствует в базовых версиях. Вместо него пассажирскую зону передней панели заполняет глянцевая черная декоративная вставка с узором из треугольных звезд Mercedes-Benz, обладающих функцией подсветки, сообщает Carscoops.

Отсутствие пассажирского экрана в базовом исполнении касается не только стартовой версии GLA 200 мощностью 165 кВт (224 л.с.), но и более мощных модификаций: GLA 250+ на 200 кВт (272 л.с.) и GLA 350 4MATIC на 260 кВт (354 л.с.). Предполагается, что пассажирский дисплей может войти в стандартную оснастку только флагманской спортивной версии AMG, появление которой ожидается позже.

Реальная стоимость опции MBUX Superscreen в конфигураторе

В немецком конфигураторе бренда опция MBUX Superscreen оценена в 1160,25 евро. Однако получить ее по отдельности невозможно, поскольку система требует обязательного заказа дополнительных пакетов оснастки. При выборе пассажирского экрана конфигуратор добавляет трехлетний пакет цифровых развлечений стоимостью 226,10 евро, а также пакет Advanced Plus за 2 796,50 евро.

Последний включает расширенный перечень оснащения, в том числе подогрев сидений, регулировку поясничного подпора в четырех направлениях, беспроводную зарядку для смартфона и контурную атмосферную подсветку салона. Таким образом, итоговая стоимость установки MBUX Superscreen растет до 4 182,85 евро.

Функционал пассажирского дисплея и системы безопасности

Пассажирский экран позволяет просматривать видеоконтент с выводом звука на наушники или общую аудиосистему автомобиля. Для предотвращения отвлечения водителя предусмотрена система отслеживания взгляда. Если водитель смотрит на экран пассажира более двух секунд во время движения, воспроизведение изображения автоматически блокируется.

При отсутствии пассажира на сидении водитель имеет возможность выбирать графические заставки для экрана. В то же время, стандартная декоративная панель с подсвеченными звездами остается базовой альтернативой для тех покупателей, которые откажутся от выбора полного комплекта мультимедийных дисплеев.